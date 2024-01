Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna por defender a Luciano Castro

Algunos días atrás, Sabrina Rojas llamó la atención de todos al publicar una fotografía en la que criticaba a su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro. Al parecer, la buena relación entre ellos se terminó y sus niños han quedado en el medio.

Como era de esperarse, tras el ataque virtual de la blonda apareció la defensa de Flor Vigna a su actual pareja. Castro y la bailarina se muestra sumamente enamorados desde que están juntos y eso ha sido una pica entre todos aquellos que los ven juntos.

Vigna habló de la relación de su novio con Esperanza y Fausto, sus hijos. Respecto a la crítica que Sabrina Rojas dijo de él, la bailarina respondió: “Él lo da todo por sus hijos, se desvive por ellos. Siento que fue un poquito injusto todo”.

La intromisión de la ex novia de Nicolás Occhiato provocó una dura respuesta por parte de la madre de los niños quien la criticó por ingresar a la pelea familiar. “Dios, ¿Qué te puede decir? No tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto como es Luciano como papá. Ella hace meses que no ve a mis hijos, no sabe ese costado de papá de Luciano”, aseveró.

“Está de novia con la versión de Luciano de novio, cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que sólo la versión novio, la vida en pareja es otra”, afirmó la actriz.

Asimismo, Rojas opinó desde su postura como expareja de Luciano Castro y teniendo en cuenta lo mucho que lo conoce. “Luciano es un buen papá, que se equivoca mucho, pero nunca dije que es un mal padre (...) Por algo será que no quiere hablar. Yo lo miro y sé lo que piensa”.

Qué piensa Sabrina Rojas de Flor Vigna

Antes de terminar la entrevista que dio al programa Intrusos, Sabrina Rojas no dudó en dar su opinión sobre la forma de ser que tiene Flor Vigna. Asimismo, aclaró que el tipo de relación que tienen ahora no es el mismo de antes.

“Me sorprende que hable cómo es papá porque cuando no sabés cómo es con sus hijos no tenes mucho para opinar. La recibí en mi casa con cariño y ella es muy amorosa cuando los ve a mis hijos pero de repente ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estas ocupada”, concluyó.