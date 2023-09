Sabrina Rojas contó a qué se dedica el Tucu López lejos de las cámaras y sorprendió a todos

Este fin de semana, en El Debate del Bailando, en donde participa como panelista, Sabrina Rojas contó que el Tucu López se está preparando para ser bombero. “Está concluyendo el curso pero ya realiza guardias. Siempre ha tenido ese hermoso impulso de ayudar. Empezó el curso al inicio del año y tras algunos meses ya empezaron con las guardias y otras responsabilidades. Siempre ha tenido esa inclinación por servir a otros”, relató la actriz.

Enamorada, y con mucha energía que trajo la reconciliación, la ex pareja de Luciano Castro se mostró más enamorada que nunca. “Es sorprendente la dedicación que muestra, se prepara, rinde exámenes. Está realmente emocionado con esto. Parece ser un sueño que siempre tuvo en mente”, contó Sabrina sobre su pareja.

Sabrina Rojas habló sobre su reconciliación, a principios de agosto y dio detalles de cómo planea manejar su relación frente a la opinión pública con el Tucu López. La actriz y panelista aseguró que va a resguardar un poco más la privacidad con su pareja, en esta segunda oportunidad que le dieron al amor.

El Tucu López está listo para ser bombero y lo muestra en las redes

“Estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie”, lanzó Sabrina y retrucó: “Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar. Pero aprendí que no, a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle empezamos de nuevo”.

Qué está haciendo el Tucu López en los medios

Pocos saben que el Tucu López arrancó en televisión de la mano de Mario Pergolini y su productora Cuatro Cabezas. En el 2005 participó y ganó un reality de esta productora. Después de dirigir su primer corto, la empresa de Pergolini lo contrató para ser productor.

Su pase a la pantalla llegó en el 2012 en el programa “Medios Locos”, conducido por Maju Lozano. Y de ahí no paró. Hizo radio, televisión y teatro. Actualmente está al frente de “El lunes no puedo”, un programa que se emite por streaming, todos los lunes a las 15 hs y en donde está acompañado de Fernando Sanjiao, Germán “Tripa” Tripel y Felipe Colombo, además de un gran equipo.

