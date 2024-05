Madonna en Río de Janeiro: así será el imponente show que espera a más de 1,5 millones de personas

Madonna se adueña de Río de Janeiro en vísperas de un espectáculo monumental en la emblemática playa de Copacabana. La reina del pop, a sus 65 años de edad, cerrará su gira “The Celebration Tour” con un concierto gratuito que promete atraer a 1,5 millones de almas entusiastas.

El día del esperado evento llega tras intensos preparativos que mantienen a la ciudad en un estado de efervescencia. Miles de personas trabajaron arduamente para hacer realidad este espectáculo, que generó una vibración histórica en la icónica ciudad brasileña.

A la espera de una noche ardiente, los fanáticos están ansiosos por presenciar el show de su ídolo. “Estoy alborotada, no he dormido bien, he estado escuchando a Madonna toda la semana. Es como si tuviera un gran subidón energético”, indicó una joven fanática a la AFP. Para ella, Madonna no solo es una figura de la música, sino también una influencia que ha impactado su vida de manera significativa.

A partir de las 21:50, la artista recorrerá una pasarela elevada desde el icónico hotel Copacabana Palace hasta el escenario. El concierto se espera que sea una experiencia inolvidable, con un escenario monumental y la pista de baile gigante que se iluminará con la música de varios DJ antes de que Madonna tome el escenario.

Una multitud se prepara para el show de Madonna en Río de Janeiro. Podes seguir en vivo la previa del histórico concierto.

Así será el imponente show de Madonna en Río de Janeiro:

Así se será el show de Madonna en Brasil. / Gentileza

Dos ensayos de la artista estadounidense brindaron señales del posible concierto musical. La cantante practicó “Nothing Really Matters” y “Burning Up”. Por otro lado, entono “Live To Tell”, la canción con la que rendirá homenaje a víctimas del sida, entre ellos Freddie Mercury.

El evento promete un repertorio lleno de éxitos, con canciones como “Material Girl”, “Papa Don’t Preach” y “La Isla Bonita”. Además, se espera la participación de artistas invitados como Pabllo Vittar y Anitta, la reina del funk.

Por otro lado, los allegados verán a todas las Madonnas durante sus dos horas de show: la “chica material”, la novia, la católica pícara, la virgen, la vaquera… Además, cuatro de sus seis hijos compartirán escenario con ella.

El concierto es una gran apuesta económica para Río de Janeiro, que invirtió USD 4 millones en su producción con la esperanza de impulsar la economía local. Se estima que el espectáculo generará USD 57 millones en ingresos y dejará una marca imborrable en la ciudad.

Desde la llegada de Madonna el lunes, sus fanáticos inundaron las calles de Copacabana, ansiosos por presenciar su actuación. La emoción alcanzó su punto máximo la noche del jueves y viernes, cuando Madonna sorprendió a los presentes durante los ensayos de sonido.

Con la anticipación en su punto más alto, Río de Janeiro está listo para recibir a la reina del pop con los brazos abiertos y convertirse en el epicentro de la música mundial por una noche.

Así se será el show de Madonna en Brasil. / Gentileza

Este concierto en Río de Janeiro será el broche de oro de una gira que cobró especial significado después de que Madonna enfrentara una grave infección bacteriana el año pasado.

Desde su ascenso a la fama en 1984 con “Like a Virgin”, Madonna ha sido una de las mayores artistas pop de todos los tiempos, conocida por sus espectaculares producciones y momentos icónicos. Tras 40 años, la artista norteamericana sigue brillando en la industria musical.