Hernán Cuevas, de División Palermo, contó que fue agredido por su orientación sexual: “No me pude defender”

El actor Hernán Cuevas contó que un chofer de aplicación lo discriminó y agredió verbalmente durante un viaje. El artista, conocido por su participación en División Palermo, hizo un descargo en las redes sociales.

Cuevas publicó un video en Instagram donde contó que el conductor de un transporte lo maltrató por su orientación sexual y por su apariencia.

“Empezó a hablarme de su religión, la persona era evangelista. Yo no pude decir nada, no pude defenderme, solamente empezó a decirme en ese viaje que era un pecador, que me amaba pero que era un pecador por lo que hacía, que me iba a ir al infierno, que el diablo me hablaba por mi oreja”, recordó con mucho pesar.

El sujeto, quien afirmó que hablaba con Dios, agredió a Cuevas durante todo el viaje. El actor confesó que se sintió vulnerado y desprotegido.

“En un momento me dice ‘yo te vi, cuando entraste al auto, que tenés un cuerpo distinto. Seguramente te lo mandaron porque tenías una misión que cumplir con ese cuerpo’. Fue un viaje muy horrible y la verdad es que no pude defenderme”, continuó.

Me sentí atacado, vulnerable, desprotegido, no pude defenderme, no pude decir nada, y es triste vivir así, que alguien me juzgue por mi condición o mi elección. Es una mierda, sinceramente. Lo quería compartir porque no me sentía muy bien”, dijo.

Cuevas contó que cuando llegó a su casa habló con su madre y con su hermana y que ambas querían “linchar” al chofer, pero ya se había ido.

“Lo único que pude hacer fue ponerle una estrella y contar lo mal que me fue en el viaje. Mi defensa fue esa: una estrella y ponerle mal viaje”, dijo resignado.