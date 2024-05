La desgarradora respuesta de Manuel Lozano a los dichos homofóbicos del biógrafo de Javier Milei

Manuel Lozano, el fundador de la Fundación “Sí”, le respondió al escritor y biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, por sus dichos sobre la comunidad homosexual.

Durante su participación en el programa Perros de la Calle, Lozano hizo un desgarrador relato sobre su experiencia personal en una sociedad que sigue siendo homofóbica. Lozano sintió la necesidad de contar su historia tras escuchar la entrevista que Márquez dio en Radio Con Vos.

“Una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual por varias razones. Tiene siete veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población”, dijo el biógrafo del Presidente.

La respuesta de Manuel Lozano

Este martes, en su columna habitual de Urbana Play, donde suele hablar de los proyectos solidarios que encara su fundación, Manuel Lozano se tomó unos minutos para hablar de la entrevista de Márquez.

“De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que le ponía contento. Para mí, era una tortura porque pasar por donde estaba la bandera implicaba caminar 12 metros en donde todos me gritaban ‘puto’. En cada uno de mis cumpleaños de los que me acuerdo, uno de los tres deseos que pedía era no ser gay”, confesó.

El fundador de la fundación Sí dijo que no le interesaba discutir los números de Marquez, sino que quería hablar de su propia vida. Lozano recordó que cuando le contó a sus padres que era homosexual lo llevaron al psicólogo.

“Un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicando la técnica que yo tenía que usar para suicidarme. Me argumentaba por qué”, recordó.

“¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Sí, pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de la sociedad”, respondió.

Por último, Lozano dijo que podía entender el pensamiento de Márquez porque él alguna vez pensó lo mismo. “Pero te quiero pedir empatía, amorosidad y sobre todo responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono adelante, porque uno nunca sabe quién está escuchando”, cerró.