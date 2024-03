Santiago Artemis sufrió un violento ataque en la calle: “La homofobia todavía existe”

En las últimas horas, se dio a conocer que Santiago Artemis sufrió un violento ataque homofóbico en plena vía pública. El famoso diseñador de modas lo contó en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores e intentar concientizar al respecto.

Qué le pasó a Santiago Artemis. / Instagram

Según los detalles que dio a conocer a través de varios videos publicados, el joven se vistió con un jean y una remera rosa para ir a un restaurante a buscar un pedido. Antes de ingresar al local, fue insultado por un grupo de personas que luego lo atacaron físicamente.

En un posteo con videos, compartió: “Voy a hacer medio corta esta historia porque no me parece cómoda, pero i’ll do it anyway. Fui a buscar comida a uno de mis restaurantes favoritos de la zona. Estaba de chupín y remera. Lo explico porque si bien, ni yo ni nadie merece ser violentado por cómo te vestís, no estaba vestido en ‘modo Artemis’, estaba vestido en modo nada”.

“Cuando llego a un lugar me empezaron a insultar dos chicos y eran todas palabras que hacían referencia a gay. Los insultos que escuchaba eran ‘trolo’, ‘gay’ y era como una máquina del tiempo. Pero no les di bola y creo que eso hizo que uno me persiguiera”, rememoró sobre el fatídico hecho.

Como si esto fuese poco, luego agregó el momento más impactante de todo el suceso: “Antes de entrar al restaurante siento algo en la pierna, pero pensé que era un pellizcón o algo así. Cuando me senté una pareja de turistas norteamericanos de 70 u 80 años me preguntaron si estaba bien, les dije que sí y ahí me dijeron que estaba sangrando. Había un charco de sangre tan grande que si la foto la muestro acá me rajan de Instagram”.

Qué le pasó a Santiago Artemis. / Instagram

El posteo de Santiago Artemis para llevar tranquilidad a sus fans

Antes de compartir los videos, el diseñador resumió lo sucedido en un escrito: “Fui atacado por dos personas en la calle hace 48 hs. No quería contar esto porque, además de preocupar, tenía miedo de que ustedes se asusten. No me pasó absolutamente nada gracias a Dios”.

Qué le pasó a Santiago Artemis. / Instagram

Siendo parte del colectivo LGBT, pudo comentar sobre hechos homofóbicos y dijo: “La homofobia todavía existe y gente mala ni hablar. ¡Pero estoy bien y agradezco a mi amigo Salvador Lloveras que estuvo conmigo en este proceso! Una de las personas más hermosas que conozco”.