Contó su frustración por haber vendido solo 7 entradas para su show y ocurrió lo impensado: “No lo puedo creer”

Hace unos días, un músico cordobés se encontraba en una situación desalentadora: a solo dos días de su show había vendido únicamente siete entradas. “El sábado tengo un show y solamente se vendieron 7 entradas…”, comenzó relatando Edu Sueldo en un video publicado en TikTok.

“Faltan dos días para un show acústico en el que voy a presentar mis canciones nuevas y los chicos del lugar me dijeron que solamente se vendieron 7 entradas. Es algo que pasa muy seguido en el ámbito del arte musical, tenés que estar peleando por vender entradas, llenar lugares y cosas así”, siguió en detalle.

Edu Sueldo, bajo el usuario @edusueldo, decidió compartir su frustración en un video y habló sobre la dificultad de convocar audiencia sin depender del apoyo constante de amigos y familiares. “Por suerte soy una persona que siempre tuve mucho apoyo de mis amigos y familiares y nunca me había pasado pero esta vez dije... no los incité mucho a que vengan porque quería ver cuánta convocatoria tenía y no me fue bien”, indicó.

“Es difícil. Así que vayan a apoyar a su artista local sea de donde sean así no les pasa esto, que es un momento de mier...”, comentó un poco triste.

Algo inesperado ocurrió luego del video: “El show salió tremendo”

Sin embargo, un cambio drástico ocurrió después de aquel video desalentador. Lo que Edu no esperaba era que su triste momento se hiciera viral rápidamente, alcanzando a miles de personas y cambiando el panorama por completo.

El video superó las 200 mil visualizaciones y consiguió más de 18 mil “me gustas”. El artista expresó su felicidad ante lo sucedido: “Yo no puedo creer el poder que tiene TikTok. Salí en los diarios, me hablaron famosos y mucha gente me habló por mis cuentas personales”.

“Fue algo totalmente improvisado... no sé, surgió casualmente y la verdad es que apenas subí ya empezó a tener impacto. Fue muy gracioso porque gente conocida que lo veía me lo mandaba y me decía ‘che, bol... no sabía que tocabas’ y bueno... por ese lado empezó a surgir la bola también y se fue sumando gente”, relató en diálogo con La Voz.

El evento se llevó a cabo el pasado sábado en CasaJopoi y resultó ser un éxito rotundo. “Ayer hice el show y estaba lleno de gente. Estoy muy agradecido con la gente que me dio buenas energías”, indicó el cantante. “El show salió tremendo”, cerró.