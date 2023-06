Famosa youtuber escrachó a su padre por un chat discriminatorio y se viralizó

QuefishTV una reconocida youtuber mexicana y activista de la comunidad LGBT+ compartió a en su cuenta de Twitter un discriminatorio mensaje que recibió de su papá al confirmarle que asistiría a un casamiento con su pareja.

La influencer, cuyo nombre real es Sury, recibió un mensaje de su padre: “Hija, vas a venir al casamiento de... Será el 1 de julio” le preguntó, a lo que Sury le contestó: “Hola papi. Sí, voy a ir. Vamos Pris y yo”. Sin embargo, la respuesta de su padre fue indignante: “Pero solo te invitamos a ti, hija”.

El chat de WhatsApp lo compartió Sury en su cuenta de Twitter. Foto: captura.

La captura del chat de WhatsApp la compartió la propia QuefishTV a su cuenta de Twitter escribiendo: “Hay personitas a quienes su padre nunca les apoyará ni aceptará. Pero ¿Saben? Se puede seguir adelante, se puede ser feliz y crear tu propia familia. Sé fuerte y lucha por ti y tus sueños. Te entiendo y te quiero mucho”.

El tuit viral de Sury. Foto: captura.

El tuit rápidamente se hizo viral y recibió cientos de comentarios de internautas, mostrando su apoyo a la famosa youtuber, así como compartiendo sus propias experiencias: “Gracias por compartir esto, estoy pasando por una etapa muy oscura y solitaria con mis papás y tú me haces sentir menos sola”, “Amor es amor, que lastima por esos padres”, “Eso es muy triste! Afortunadamente, mi familia me apoya y cuando llegan a saber que estoy con una chica, aceptan. Cuando he tenido rupturas, tengo la confianza de contarles y me aconsejan, igual, mi hermana. ¡Ni se diga de mis compas, que me elevan el ego!”

QUIÉN ES QUEFISHTV:

Sury Dorantes es una youtuber abiertamente lesbiana con más de 1.3 millones de suscriptores en la plataforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Veracruz y en su canal QuefishTV sube videos sobre sus viajes por el mundo, como también suele visibilizar la diversidad y sensibilizar contra la LGBTfobia a través de sus contenidos.

