Un youtuber mendocino le regaló una casa y un auto a sus padres y la reacción conmovió a todos

Gabriel Navarrete (@gabrielnavarrete015) es un creador de contenido digital mendocino que sube videos a su canal de YouTube “Grandes Misterios”. Hace pocos días el joven se hizo viral en TikTok luego de que mostrara videos realmente conmovedores de la reacción de sus padres cuando les hizo un increíble regalo.

En los videos que subió a la plataforma escribió: “Les regalé una casa sorpresa a mis papás y esta fue su reacción”. Allí se ve cómo el chico junto a sus padres llegan a un terreno en San Martín y les muestra cómo avanza la obra de la casa en construcción. Luego, el youtuber subió un segundo clip donde le regala un auto a sus padres, quienes no pueden contener las lágrimas por la emoción.

Gracias a su trabajo como youtuber, el joven mendocino pudo darles una gran satisfacción a sus papás. Ambos videos suman más de 4,5 millones de reproducciones en TikTok, generando una ola de comentarios felicitando al creador de contenido.

En el programa Cada Día del Canal 9, Gabriel contó: “Mi papá trabajó toda su vida y ahora tiene muchos problemas de salud, y mi mamá ha enfrentado adversidades sin descanso. No hemos vivido en la abundancia, pero crecí con el sentido de compartir”

GABRIEL NAVARRETE Y SU CANAL DE YOUTUBE

El joven mendocino tiene un canal de YouTube con más de 700 mil suscriptores llamado “Grandes Misterios”. Su contenido está “dedicado a sucesos y crímenes que han marcado gran parte de nuestra historia y lo siguen haciendo hasta el día de hoy”.

"Grandes Misterios" el canal de YouTube del joven mendocino. Foto: captura de pantalla.

Según contó él mismo al medio mencionado, así fue su inicio: “Hago videos desde que existen las cámaras con celular. Me regalaron mi primera cámara cuando cumplí 12. En ese tiempo las plataformas digitales no eran conocidas, mi sueño era llegar a la televisión, entonces me metí en YouTube. Cuando llegó la pandemia, creí que era el momento porque tenía mucho tiempo. Comencé en septiembre de 2021 absolutamente solo y después pude sumar un equipo para trabajar conmigo, si estuviera solo no podría subir un video semanal”.

Luego, el mendocino comentó que tuvo un boom de seguidores luego de que subiera un documental sobre Ramón Valdés (el actor de Don Ramón en el Chavo del 8) el cual se hizo viral gracias a que obtuvo material inédito luego de contactar a Esteban Valdés, hijo de Ramón.

Gracias a ese video, pudo captar la atención de muchos mexicanos, por lo que sus últimos videos están dedicados a personalidades del país del norte.

