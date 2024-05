Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, calificó de “insanos” a los homosexuales y negó la homofobia

Nicolás Márquez, biógrafo y amigo cercano de Javier Milei, desató una fuerte polémica con sus declaraciones durante una entrevista radial. Márquez, coautor del libro “Milei, la revolución que no vieron venir”, realizó afirmaciones controvertidas sobre diversos temas, desde la homosexualidad hasta la última dictadura militar en Argentina.

Calificó de insanos a los homosexuales, negó la existencia de la homofobia, indicó que llevan una vida desordenada y critico la promoción estatal de la homosexualidad como una imprudencia. Sus indignantes afirmaciones desataron reacciones en las redes sociales, donde usuarios expresaron un gran rechazo a sus posturas.

Los polémicos dichos de Nicolás Márquez sobre la homosexualidad:

En la entrevista con Ernesto Tenembaum, Márquez calificó de “insanos” a los homosexuales, a los que equiparó con la palabra invertidos. “Uso la palabra homosexual e invertido como sinónimos, porque históricamente fueron utilizados así, lo que pasa es que la penetración ideomática fue tergiversando las palabras”, argumentó.

En primer lugar, Márquez negó la existencia de la homofobia, argumentando que se trata de un término peyorativo sin respaldo en la psiquiatría. “La fobia es una enfermedad, un desorden psiquiátrico. La homofobia es un invento idiomático que se incorpora en la RAE en 2015″, indicó.

En el mismo hilo, Márquez también sugirió que la orientación sexual no es una elección consciente y afirmó que las personas homosexuales llevan estilos de vida “desordenados”. “Yo no me estoy metiendo con la vida de nadie, tiro datos duros de organismos acreditados que confirman que es una conducta desordenada e insana”, argumentó.

Sostuvo que la homosexualidad es una conducta “insana y autodestructiva”, respaldando sus afirmaciones con datos sobre la esperanza de vida, propensión a enfermedades y suicidio entre personas con tendencias homosexuales.

“Una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que un heterosexual, tiene siete veces mayor propensión a las drogas, 14 veces mayor propensión al suicidio y 80% de las personas en occidente con VIH son homosexuales”, indicó.

Además, criticó la promoción estatal de la homosexualidad como una imprudencia, equiparándola al fomento del tabaquismo sin advertir sobre sus riesgos. “Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en la escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, comenzó el entrevistado Marquez.

“¿El Estado, acaso para fomentar los buenos hábitos, no dice cuando hay un fumador ‘esto produce cáncer’?”, agregó en base al tema.

Por otro lado, opinó que aquellos que tienen un estilo de vida homosexual son inherentemente infelices. “Una persona que tiene ese estilo de vida [homosexual], tiene una perspectiva de vida muy infeliz y menor”. Según él, esta información está basada en su percepción de las estadísticas y estudios que relacionan la orientación sexual.

Duras respuestas ante los dichos de Nicolás Márquez:

El Diputado Nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, expresó su incredulidad ante las afirmaciones de Nicolás Márquez en el programa de @ertenembaum, calificándolas como “burradas”. Paulón denunció la presencia de estigma, discriminación, discurso de odio y falsedades en las declaraciones de Márquez, manifestando su deseo de contar con un espacio para refutar las falacias y contrarrestar el daño que tales palabras pueden ocasionar.

No puedo creer la cantidad de BURRADAS que está diciendo Nicolás Márquez en el programa de @ertenembaum

Estigma, discriminación, discurso de odio, y puras mentiras

Ojalá tengamos el espacio para rebatir las falacias y reparar el enorme daño que hacen esas palabras pic.twitter.com/2sZcycvP9T — Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) May 3, 2024

El periodista Franco Torchia criticó fuertemente el programa de radio de Ernesto Tenembaum, calificándolo como una “apología ultraberreta de la homofobia”.

F. Torchia cuestionó la decisión de invitar a Nicolás Márquez, a quien considera un delincuente en este contexto, y esperaba una reacción periodística más contundente ante sus declaraciones.

El programa de radio de Ernesto Tenembaum consolidó hoy una apología ultraberreta de la homofobia.



La mera invitación de un delincuente semejante imponía reacciones periodísticas a la altura.



Y en cambio reinaron datos pseudocientíficos, homoodio rancio y repregunta ausente. https://t.co/3jgIr0ZfnP — Franco Torchia (@francotorchia_) May 3, 2024

La Agencia Presentes, agencia de noticias que cubre principalmente informaciones relacionadas con derechos LGBT y derechos humanos, repudió los dichos de Nicolás Márquez y comprobó que sus declaraciones son falsas, homofóbicas y peligrosas. Además, la agencia se encargó de contradecir, uno por uno, los comentario ofensivos que se produjeron en la entrevista.