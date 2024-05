El incómodo momento de Darío Barassi en el programa de Mirtha Legrand: “¿Vos querés adelgazar?”

El reconocido actor Darío Barassi se vio envuelto en un incómodo momento en el programa de Mirtha Legrand. Él, en sus programas y en las redes sociales, suele hacer chistes sobre su físico, pero esta vez una pregunta de la Chiqui lo descolocó por completo.

En medio de las distintas conversaciones que surgieron en el programa “La Noche de Mirtha”, la actriz y conductora de televisión decidió apuntar directamente a Darío con una incómoda pregunta sobre su cuerpo.

“¿Vos querés adelgazar?”, preguntó sin filtro la conductora. Un poco incómodo pero entre risas, Barassi dudó qué decir, miró a la cámara y soltó: “Eh… ¿Vamos a un corte?”.

Aunque los invitados se rieron, el conductor dijo: “Vos sabés que fui el único que no comió. Ahora estoy probando, que están de moda, unas inyecciones”. “No estoy recomendando hacer nada, obviamente hay que ver médicos”, afirmó.

“La verdad que desconozco pero obviamente me estoy haciendo ver con un clínico, un cardiólogo y un nutricionista. Pero sí, la verdad que necesito frenar un poco. Justo el año pasado se me descontroló todo un poco”, respondió Darío a la primera pregunta.

Y Mirtha continuó: “¿Comés mucho?”. “Como mucho cuando estoy solito. Por eso recién hacía un chiste con Peto que todos habían comido la entrada y yo ni la toqué”, contestó Darío.

Luego, la conductora le preguntó si cocinaba y Barassi le respondió: “Sí, me gusta cocinar. Pero también es verdad que tengo mucha carga horaria por el trabajo, entonces como en el canal muchas veces y me doy mil gustos. La gente que viene a jugar me trae regalos, entro al camarín y hay una avalancha de alfajores. La verdad no tengo tanta fuerza de voluntad, me tiento muy fácil”.

Tras el tenso momento que Darío vivió junto a Mirtha, la Chiqui desvió el tema y recordó la situación en una participante fue al programa vestida de una manera provocativa, entonces incomodó de nuevo a su invitado. “¿Y yo qué hice? Tengo miedo Mirtha. La debo haber retado. No sé qué hice, le debo haber dicho que se tape un poco. Yo soy muy pudoroso. Soy sanjuanino, de una familia muy católica y conservadora”, dijo Barassi.