Así fue el alegre debut del Chino Leunis al frente de Ahora Caigo

Leandro “Chino” Leunis hizo el pasado martes su estreno reemplazando a Darío Barassi al frente de “Ahora Caigo” (Eltrece) y se mostró sorprendido por el recibimiento.

“Buenas, buenas, buenas. Qué tal, ¿cómo están? ¡¡¡Bienvenidos!!!”, arrancó Leunis, apenas pisó el estudio. “No esperaba este recibimiento, bienvenidos a Ahora Caigo. Naturalmente no soy Darío Barassi, le quiero mandar un fuertísimo abrazo a Darío, una pronta recuperación, todos lo quieren mucho acá. Sin embargo, me están demostrando que a mí también me quieren mucho, eso me hace pensar algunas cosas”, siguió.

El conductor estará temporalmente al frente del formato y fue muy bien recibido.

“Soy el Chino Leunis, los voy a estar acompañando durante un tiempito en las tardes de eltrece, me hace muy feliz estar con todos ustedes, me hace muy feliz estar acá y me hace muy feliz compartir con todos ustedes. Pero, pues bien, es momento de empezar a jugar, así que vamos a conocer al líder del día de hoy”, cerró previo a darle el pie al ingreso de Luli Latorre, productora del ciclo.

“Hola Chini, ¿cómo estás? Estoy re feliz que estés acá, abracémoslo”, lo saludó Luli, pidiéndole a la líder del día que se sume al emotivo momento. “Bueno, ya empezamos haciendo cosas que con Darío no puedo hacer, ¿viste? Eso de saltar no se puede hacer, porque se agita, esas cosas”, agregó la Luli.

El conductor estará temporalmente afuera del formato para priorizar su recuperación.

“Bueno, pero se pueden hacer otras cosas”, le dijo el Chino. “Exactamente. Un beso, gordi te amo”, acotó Luli. “Le mandamos un beso grande a Darío”, reiteró el Chino Leunis.

Hay preocupación por la salud de Darío Barassi

A finales de marzo Darío Barassi fue operado de un pólipo en las cuerdas vocales y de una hernia abdominal, por lo que se le ha recomendado mantenerse en reposo durante aproximadamente 25 días. No obstante, días despues el humorista fue hospitalizado nuevamente por una complicación en su operación, estirando su reposo.

El habitual conductor de “Ahora Caigo” debió ser internado en el Sanatorio Finochietto por una presunta infección superficial en su herida. “Tuve fiebre y no se dudó en darme antibióticos”, explicó Barassi, que luego llevó calma a sus seguidores. “Estamos bien y estaremos radiantes en breve, paciencia”,