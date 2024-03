La inesperada razón por la que Darío Barassi se va de “Ahora caigo” y ya tiene reemplazo

Darío Barassi conduce de lunes a viernes Ahora caigo por eltrece, al término de Poco correctos, pero se supo que en las próximas semanas la ausencia del presentador sanjuanino se hará notar.

Ocurre que Barassi atraviesa una situación de salud que lo tendrá marginado de su labor, y durante no esté al aire, habrá otra personalidad al frente del concurso de preguntas.

El elegido por eltrece es un nombre de la casa y que comparte franja horaria con Barassi: el Chino Leunis. De este modo, el conductor de Poco Correctos “seguirá de largo” y se hará cargo también del ciclo.

El conductor será reemplazado inesperadamente.

El cambio se producirá la semana próxima cuando el Chino aparezca en pantalla hasta las 20 en ambos programas debido a que Darío deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratarse de unos nódulos en la garganta.

“Me tengo que operar, lamentablemente. No es grave ninguna de las dos cosas, todo tranca. Pero la operación del pólipo me obliga a estar en silencio absoluto... en silencio absoluto aproximadamente un mes”, señaló Barassi en una historia en su cuenta de Instagram.

“Dos días para cirugía pólipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, 7 de poco esfuerzo abdominal. Mátenme. ¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?”, se preguntó, poniéndole su cuota de humor a la situación.

Cabe aclarar que Leunis también suplantó a su colega en el ciclo anterior que condujó: 100 argentinos dicen, pero esa vez fue porque Inés, una de las hijas de Barassi estaba internada y a la espera de ser dada de alta por lo que tuvo que dedicarse a la paternidad.