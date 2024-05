No regresa Darío Barassi: Se conoció quién va a conducir “100 argentinos dicen”

Desde hace varios días, se viene rumorando acerca de quién será el nuevo conductor de “100 argentinos dicen”, el programa que anteriormente estuvo a cargo de Darío Barassi, que si bien tuvo una pequeño sondeo, rechazo ponerse al frente otra vez del formato que dejó en 2023.

A través de las redes sociales, se supo qué figura estaría frente al ciclo de juegos de El Trece, luego que se dijera que sería Fede Bal. La cuenta en la red social “X”, @LuccaPrensa, reveló que se trataría de Julián Weich, el reconocido conductor y actor argentino.

Se supo quién estaría al frente de 100 argentinos dicen

Se supo quién estaría al frente de 100 argentinos dicen

De inmediato, los usuarios comenzaron a reaccionar ante la noticia. “Por fiiiin convocan a un conductor como la gente!!! Barassi dejo la vara muy alta para ese programa, así que me encanta la idea”, “Mejor que bal es, pero no me gusta. Hace mil que no trabajaba en el 13″, ¡” Genial! Es un excelente conductor de entretenimientos. ¡Lo Amo!!!!”, fueron algunos de los comentarios.

Más tarde, el periodista Pablo Montagna informó que “Sigue la búsqueda de conductor o conductora para #100ArgentinosDicen que iría de 16 a 17 por @eltreceoficial - aun sin fecha concreta - Ni @Julyweich ni @balfederico”, por lo que se desconoce hasta el momento con certeza quién sea el próximo conductor”.

Se supo quién estaría al frente de 100 argentinos dicen

Se supo quién estaría al frente de 100 argentinos dicen

Si bien hubo negativa por los dos conductores nombrados, el primero podría volver a ser citado para que lo seduzcan y sea el encargado de darle alegría al formato de preguntas que enfrenta a dos familias con interrogantes de cultura general.

Recordemos que hasta hace unos meses atrás, el conductor sanjuanino, hoy al frente de Ahora Caigo, fue quien estuvo frente al programa, que, sin duda, se convirtió en uno de los preferidos de los televidentes y fue por el mismo Barassi catalogado como uno de sus mejores trabajos