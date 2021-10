La inesperada e insólita fobia de El ‘Tucu’ López

En medio del amor y romance de una de las parejas más mediáticas del ultimo tiempo, el Tucu López confesó unos de “miedos” más absurdos, que lo hizo pasar un mal momento junto a su actual pareja, la actriz Sabrina Rojas. La “fobia” a los botones.

“El otro día, Sabrina tenía un buzo con unos botones en el hombro, que no se había dado cuenta. Entonces, la agarré y le dije ‘no te puedo abrazar porque tenés los botones esos del mal ahí’. Igual, lo vivo de manera divertida porque es mi manera de salir por el costado de la situación”, contó el actor y locutor, poniéndole humor a su fuerte rechazo a los botones.

“No es una fobia, es una aversión, me dan asco los botones de plástico. Los tengo y los puedo usar cuando la situación amerita o cuando tengo que ir a un evento. Pero igual, me da asco, me incomoda. Ella (la notera) ahora no tiene nada, pero si tuviera, me incomodaría y estaría pendiente”, explicó López, en Implacables.

En respuesta a su relato, la panelista de El Nueve le preguntó: “¿Le decís a Sabrina que no se ponga nada con botones? ¿Se lo sugerís?”.

A lo que el actor respondió: “No se lo sugiero. Cuando nos conocimos le conté todo mi problemita, pero ella se copa. “Así que con la secuencia del otro día, yo no la llevaba abrazada. La llevaba de la manito”, terminó diciendo el Tucu con gracia.

La mayoría sabemos que existen las fobias a casi todo, con su respectivos nombres y características. Pero sin lugar a dudas, esta es una de las más extrañas. Según algunas teorías, la fobia a los botones o “Abotone la fobia” se dá por ciertos trastornos de ansiedad y se clasifica como fobia irracional. También conocida como koumpounophobia, puede estar relacionada a un miedo estrechamente vinculado a objetos circulares o nulos. Ésta afecta a 1 de cada 75.000 personas aproximadamente.

¿Tendrá Sabrina Rojas algo de qué preocuparse con su recientemente actual pareja y su fobia a los botones?.