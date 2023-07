Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su reconciliación con un emotivo posteo

Sabrina Rojas compartió en su cuenta oficial de Instagram su reconciliación con el “Tucu” López y sorpendió a todos. La actriz subió varias imágenes a su feed y aprovechó para oficializar que volvió nuevamente con el presentador de televisión.

En abril, Rojas había confirmado la ruptura, en medio de una versiones de infidelidad por parte del locutor. Contrariamente, López, en una entrevista con Intrusos, programa emitido en América, dijo que no pasó nada puntual, y que fue una crisis como tiene cualquier pareja.

Sabrina Rojas subió la temperatura de las redes

Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su reconciliación

Sabrina Rojas cuenta con más de 1.1 millones de seguidores. Aprovechó su viaje a la provincia de Tucumán, donde viajó con sus hijos, Esperanza y Fausto (hijos de su ex pareja, Luciano Castro), para blanquear su reconciliación con el famoso locutor argentino, Tucu López.

En su última publicación, la actriz de 43 años subió 10 imágenes, capturando diferentes momentos de sus vacaciones. Lo que llamó la atención de sus seguidores, es que en la quinta foto, se la puede ver a ella abrazada con quien hasta el momento era su ex y muy acaramelados.

Sabrina Rojas y Tucu López reconciliados

En la sexta foto del posteo, se puede los pudo ver sentados, tomados de la mano, frente a una cabaña de madera, de color rojo. En la misma, Rojas intentó demostrar cómo está disfrutando de su estadía en la provincia del norte del país.

Sabrina Rojas y Tucu López reconciliados

Cerrando el posteo, Sabrina Rojas compartió una foto en donde se la observa ligeramente apoyada sobre el pecho de Tucu Lopez. Por el otro lado, el famoso locutor está dándole un beso en la frente, demostrando el afecto que se tienen ambos.

Sabrina Rojas y Tucu López reconciliados

Sabrina Rojas habló de su relación con Tucu López en Noche Al Dente

En el programa de entrevistas de Fernando Dente, Noche Al Dente, Sabrina Rojas habló de quién es hoy, de manera confirmada, su actual pareja, Tucu López. En la charla con el conductor, la actriz habló de intimidades de su ruptura.

“A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera, no puedo decir que me reconcilié, porque tampoco sucedió”, había dicho la modelo el día 4 de julio, durante su charla con el reconocido cantante y y actor.

Seguí leyendo