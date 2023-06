Sabrina Rojas y el Tucu López estarían abriendo un nuevo capítulo luego de su escandalosa separación

Desde que se hizo pública la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, el locutor no ha escatimado esfuerzos para intentar volver con la actriz.

Luego de que se revelaran detalles sobre el supuesto affaire que el Tucu habría tenido con una joven santafecina llamada Damaris Cané, quien relató cómo se dio el encuentro en la disco Zebra de Carlos Paz durante el jueves de Semana Santa, López inició su operativo “reconquista”.

Tras la confirmación de la ruptura, Sabrina y el Tucu dejaron de seguirse en las redes sociales y ella eliminó el último post que habían compartido el 14 de febrero, Día de los Enamorados.

No obstante, el locutor continuó enviando indirectas a través de sus historias de Instagram, mostrando a su perro con cara triste y escribiendo mensajes como: “Tamo en esa amigo” y “Así de duro te ando pensando todos los días”.

Por su parte, Sabrina decidió tomarse un descanso y viajó a Puerto Rico, donde compartió fotos en sus redes sociales. Los likes del Tucu en esas publicaciones llevaron a especulaciones sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, al regresar a Argentina, la actriz fue categórica al ser abordada por los periodistas en el aeropuerto, afirmando: “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”.

La actriz y el locutor fueron vistos en un acto escolar de Fausto.

Sin embargo, la historia de amor entre ellos dio un nuevo giro hace aproximadamente un mes, cuando comenzaron a mostrarse juntos en eventos como un acto escolar de Fausto, el hijo de Sabrina con Luciano Castro, y recientemente en el cumpleaños de Lalo Mir.

En esta ocasión, posaron juntos para una foto que el Tucu compartió en sus redes sociales junto al cumpleañero y otros amigos que tambien estaban en el evento.

La respuesta de Sabrina Rojas sobre la reconciliación con el Tucu López

Esto ha generado nuevos rumores sobre una posible reconciliación. Durante una entrevista en el programa “Noche al Dente”, Sabrina respondió a la pregunta sobre si se reconciliaría con el Tucu López, diciendo: “No puedo decir ‘me reconcilié’ porque tampoco sucedió, estamos probando”, comenzó respondiendo.

“No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa”. Además, habló sobre el inicio de la relación con el locutor, diciendo: “Nos estamos divirtiendo, qué sé yo”.

La coincidencia que Juariu encontró en las fotos de Sabrian Rojas y el Tucu que evidenciarían su reconciliación. (Foto: web)

Recientemente, Sabrina compartió una historia en su Instagram en la que mostraba su mano dentro de un auto con la leyenda “Mar del Plata, allá vamos”. Aunque no reveló con quién viajaba, la periodista Juariu encontró una coincidencia entre la pulsera que Sabrina llevaba en su muñeca y otra similar que el Tucu tenía en esos mismos días.

Aunque no hay fotos juntos, los rumores indican que podrían haber tenido una escapada romántica a Mar del Plata y que pronto formalizarán nuevamente su relación. Habrá que esperar para ver si esta historia de amor tiene un nuevo capítulo y si finalmente logran reconciliarse.

SEGUÍ LEYENDO