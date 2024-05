Día del Enólogo en Mendoza: ping-pong con las nuevas generaciones y por qué se festeja

Tan relevante es la tarea de los hacedores de vino (pues sin ellos no tendríamos bebida nacional) que en Argentina son tres las celebraciones que tienen a lo largo del año para honrar su profesión. Y este 5 de mayo arrancó oficialmente la temporada de festejos con el primer Día del Enólogo, aunque en este caso es solo para Mendoza, donde se concentra alrededor del 70% de la producción nacional.

Como sucede desde el año 2005, cuando la Legislatura de Mendoza sancionó con carácter de ley provincial la fecha, los enólogos mendocinos celebran su primer día en el año, ya que los otros dos festejos se reparten en el 6 de agosto y el 7 de septiembre. Sea como sea, este domingo se ha convertido en la excusa ideal para levantar las copas en su honor y también para conocer algunos referentes de la nueva generación de enólogos mendocinos.

Pero antes de pasar a un ping-pong de preguntas y respuestas con ocho enólogos de menos de 45 años, repasamos un poco de historia del festejo. Si bien los enólogos han celebrado su día habitualmente el 6 de agosto, donde comparten la celebración con los ingenieros agrónomos y los médicos veterinarios, se promovió tener una fecha nueva donde el festejo sea único.

El hecho de elegir el 5 de mayo no es casual, ya que ese día, pero de 1897, se creó por decreto del Ministerio de Educación Pública de la Nación la Escuela de Vitivinicultura en nuestra provincia. Fue allí donde se graduaron los primeros profesionales de la vitivinicultura de Argentina y de Latinoamérica. Eso motivó que los legisladores mendocinos le dieran luz verde al proyecto presentado por el Consejo Profesional de Graduados en Enología de Mendoza que dio origen a la Ley 7357.

Así, este 5 de mayo quedó establecido como el Día del Enólogo Mendocino (aunque también se identifica la fecha como el dia de la profesión), mientras que el 6 de agosto se considera el Día de la Enseñanza Agrícola y el 7 de septiembre fue establecido por el Centro de Enólogos y Consejo Profesional de Enólogos de San Juan conmemorando el día en el que Domingo F. Sarmiento inauguró la Quinta Normal de la vecina provincia en 1862.

Ana Paula Bartolucci - Chandon

A sus 33 años es la Gerente de Enología de Bodegas Chandon desde noviembre del año pasado, la quinta persona en ocupar el puesto y la primera mujer en ser Chef de Cave en los 60 años de la empresa en Argentina. Ana Paula traspasó fronteras convirtiéndose en la miembro más joven del equipo de investigación y desarrollo de Chandon y la primera enóloga mujer en trabajar en la bodega.

- Varietal preferido: Pinot Noir

- Vino favorito de los que vos elaboras: Chandon Cuvée Blanc de Noirs

- Vino preferido de otro enólogo: Syrah/ Petit Verdot de La Mala María

- Colega al que admirás: Gabriela García

- Una región vitivinícola del mundo: Reims, Región de la Champagne

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: Fue una elección que tomé después de vivir lo que era trabajar en una bodega y enamorarme de la dinámica. Me gusta mucho lograr la transformación de la materia prima y lo que esto transmite.

- Maridaje infalible: Ceviche con Chandon Extra Brut

- Restaurante favorito: No tengo

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Elaborar un Champagne

Ana Paula Bartolucci es la primera mujer en ocupar el histórico puesto de Gerente de Chandon Argentina. - Gentileza

Germán Di Césare - Bodega Trivento

Con 43 años, Germán es el Director de Enología de Trivento, un puesto que asumió hace ya siete años. Ingresó a la bodega en 2002, cuando todavía era estudiante de enología y pasó por casi todas las áreas de enología y laboratorio. En 2008 le encomendaron la elaboración de las líneas de alta gama de la empresa y desde hace algunos años está a cargo del diseño de esos vinos.

- Varietal preferido: Malbec

- Vino favorito de los que vos elaboras: Stratus

- Vino preferido de otro enólogo: Amelia Chardonnay 2022 de Concha y Toro

- Colega al que admirás: Manuel González de Andeluna

- Una región vitivinícola del mundo: Jura/Jerez y la Toscana

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Obvio que Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: Por el misterio que encierra nuestra tierra con sus viñedos, nuestras costumbres, la música, el vino y la magia de vivir en todo ese entorno y como estilo de vida, ¡lo elijo todos los días!

- Maridaje infalible: tinto y pasta o tinto y carnes rojas

- Restaurante favorito: La Gloria

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Seguir viajando y conociendo las zonas del mundo donde se haga vino y su cultura

Germán Di Césare, Director de Enología de Trivento. - Foto: Gentileza

Victoria Brond - Alpamanta

Una referente de la producción biodinámica en Argentina, Victoria, de 43 años, es gerente de Enología y Producción en Bodega Alpamanta, donde es la responsable desde el ingreso de la uva hasta el despacho de las botellas. En el año 2023 fue reconocida como “Enólogo Revelación” por la Guía Descorchados.

- Varietal preferido: Criollas

- Vino favorito de los que vos elaboras: Pet Nat Criolla Grande

- Vino preferido de otro enólogo: Pinot Gris de Piedra Negra

- Colega al que admirás: Andrea Muffato

- Una región vitivinícola del mundo: Borgoña

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Luján de Cuyo, Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: Por recomendación de mi madre que me vio en mí un rasgo creativo que podía desarrollar en la Enología en contacto con la naturaleza

- Maridaje infalible: Gente querida, en ese entorno todos los vinos son inolvidables

- Restaurante favorito: 5 Suelos con Patricia Courtois al mando

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Elaborar vino en otras regiones vitivinícolas

Victoria Brond, gerente de Enología y Producción en Bodega Alpamanta. - Gentileza

Gonzalo Serrano Alau - Bodega Anaia

De familia de enólogos (su hermano también lo es), Gonzalo, de 40 años, es el director de Operaciones de Anaia, un proyecto joven que en poco tiempo ha dado de qué hablar (considerada como la bodega de mejor arquitectura y paisaje en los Best of Wine Tourism 2023) y que busca instalarse en la alta gama con una producción de no más de 250.000 botellas anuales.

- Varietal preferido: Merlot

- Vino favorito de los que vos elaboras: Disruptivo Malbec

- Vino preferido de otro enólogo: Ameri Malbec

- Colega al que admirás: Rodrigo Serrano, Ale Vigil, Juan Pablo Diaz, Roy Urbieta, Jorge Cabeza, Pablo Benavidez, Federico Bizzotto... ¡podría seguir!

- Una región vitivinícola del mundo: Mendoza

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Agrelo

- ¿Por qué estudiaste enología?: Porque tuve la suerte de haber hecho el colegio secundario en Don Bosco, me enamoré de la Enología

- Maridaje infalible: Vinos + hermanos

- Restaurante favorito: Quiven / Todo lo que cocina Mario Esteche

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Tomarme un vino con Messi... jajaja

Gonzalo Serrano Alau, de Bodega Anaia. - Foto: Javier Ferreyra / La Voz.

Andrea Tansini - Doña Paula

Con la enología como legado familiar, a sus 44 años se desempeña como Primera Enóloga de Doña Paula, donde en más de una década recorrió distintos puestos en la bodega, complementando su rol profesional con iniciativas sociales de la empresa como en el Proyecto Aula Satélite, que provee soporte a colaboradores para terminar su enseñanza escolar.

- Varietal preferido: Cabernet Franc

- Vino favorito de los que vos elaboras: Altaluvia Cabernet Franc

- Vino preferido de otro enólogo: Cabernet Franc Andeluna

- Colega al que admirás: Mariano Di Paola (lo admiro como Enólogo, como profesor y principalmente como persona)

- Una región vitivinícola del mundo: Médoc - Bordeaux

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: Mi padre es Licenciado en Enología y estudié en un colegio técnico (Miguel Pouget) que hizo que terminara de decidirme.

- Maridaje infalible: Chocolate amargo acompañado de nuestro Selección de Bodega Malbec

- Restaurante favorito: en realidad prefiero cualquier lugar donde pueda compartir un buen vino con mi familia, amigos y colegas. Pero por mi ascendencia, me gusta la comida italiana.

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Hacer mi propio vino

Andrea Tansini de Bodega Doña Paula.

Gustavo Rearte - Achaval Ferrer

Nacido y criado en Mendoza, con 39 años es el Director Técnico de Enología de Achaval Ferrer, bodega a la que se sumó en 2013 luego de algunas experiencias en Napa Valley y Nueva Zelanda. En 2019 fue elegido como “El joven enólogo argentino del año” por Vinómanos, una de las publicaciones especializadas más relevantes del país.

- Varietal preferido: Malbec

- Vino favorito de los que vos elaboras: Todos…Pero si debo elegir uno, estoy obse con Finca Mirador de Medrano Junín

- Vino preferido de otro enólogo: De este tengo varios, pero voy por Riccitelli & Fahter de Matias Riccitelli

- Colega al que admirás: Tengo referentes por distintos motivos. Santiago Achaval/Roberto Cipresso, por su sensibilidad para hacer vino; Michel Rolland, por los conocimientos y capacidad de hacer blends, y Andres Vignioni, por su decisión a la profundidad de la expresión del terroir

- Una región vitivinícola del mundo: Borgoña - Francia

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: Porque el aire libre, la conexión con la tierra y la interpretación de los varietales me daba la posibilidad de ser parte de un ciclo único de la vida

- Maridaje infalible: Fuegos + Vino tinto (Malbec en especial)

- Restaurante favorito: Quimera Bistro

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Hacer el vino que yo considere perfecto para mi. Llegar a expresar en un vino lo que la tierra nos produce y que cuando se abran estos vinos se pueda transmitir al 100% la sabiduría del terruño

Gustavo Rearte, enólogo de Achaval Ferrer. - Foto: Los Andes

Maricel Valdéz - Familia Millán

Oriunda de Tunuyán, la joven de 36 años destaca en la escena mendocina por su sensibilidad olfativa. Maricel dio sus primeros pasos en Catena Zapata, donde fue la responsable de elaborar algunos de los vinos más populares del país, y hoy está al frente de la alta gama de la bodega con el proyecto Familia Millán Wines Series.

- Varietal preferido: Malbec

- Vino favorito de los que vos elaboras: La Cúpula, Blend de Montaña

- Vino preferido de otro enólogo: Tabalí Pinot Noir de Chile

- Colega que admirás: Andrea Ferreyra, es una gran enóloga

- Una región vitivinícola del mundo: Piamonte, Italia

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: Por qué mi padre es un gran tomador de vino

- Maridaje infalible: Malbec con asado

- Restaurante favorito: Azafrán

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Tengo varias y se suman a medidas que pasa el tiempo, la industria del vino siempre está en constante evolución por lo que siempre hay algo nuevo que hacer, que probar

Maricel Valdez, la enóloga de Familia Millán Wine Series. - Gentileza

Agustín Alcoleas - Casarena

Desde hace algunos meses es el flamante Primer Enólogo Casarena. Con 35 años cuenta con una sólida formación y experiencia en elaboración de vinos de terroir en el país, Francia y Estados Unidos. Anteriormente, también trabajó durante casi una década en Flechas de Los Andes.

- Varietal preferido: Malbec

- Vino favorito de los que vos elaboras: SV Naoki Malbec

- Vino preferido de otro enólogo: Tacuil Cabernet-Malbec de mi amigo Yeyé Dávalos

- Colega al que admirás: Germán Di Cesare, un grande

- Una región vitivinícola del mundo: Burdeos

- Lugar preferido de Argentina para elaborar vinos: Mendoza, siempre Mendoza

- ¿Por qué estudiaste enología?: De chico siempre viví rodeado de vino y enología por mi padrino, el gran Beto Richardi y mis primos, de grande no había mucho para pensar

- Maridaje infalible: Mollejitas con un Chardo bien fresquito

- Restaurante favorito: Brindillas

- Una cuenta pendiente en tu profesión: Elaborar Pinot Noir

Agustín Alcoleas, primer enólogo de Casarena.

