Penitentes Park, listo para dar un servicio integral con una empresa “puramente mendocina” con o sin nieve

La empresa Mpsa group SA fue la elegida por el Gobierno de Mendoza para explotar -con o sin nieve- los servicios del complejo Los Penitentes, tal como se informó en las últimas horas a través del Boletín Oficial.

“Estamos muy contentos y con expectativas. Creemos que el gobierno nos eligió porque nos constituimos como la mejor propuesta, ya que no dependeremos exclusivamente de la nieve”, manifestó a Los Andes Pablo García, titular de la firma. Aclaró que la misma es “puramente mendocina” y con muchos años de experiencia en el rubro turístico.

Entre las actividades que se desarrollarán, además de experiencias 4x4 y otras propias de un parque de nieve, anticipó que será inaugurada una pista de patinaje sobre hielo. “Es algo que Mendoza no tiene desde hace muchísimos años”, indicó el empresario y graficó: “Hoy cumplo 50 años y creo que la última vez que vi una pista de esta naturaleza tenía 16″.

En ese sentido, anticipó que en principio el contrato será hasta diciembre, aunque luego seguirán conversando con el gobierno, que, dijo, “pretende licitar el lugar por un lapso de 50 años”.

“Habrá muchas propuestas y no se cobrará una entrada fija, sino que cada actividad se abonará por separado. Creo que la idea le cerró al gobierno justamente por eso, por la integralidad, ya que, insisto, no se trata solo de nieve, aunque sabemos que siempre es lo que el turista busca”, indicó.

La propuesta oficial elevada al gobierno, a la que accedió este medio en forma exclusiva, indica que el holding se constituyó en el año 2003 con el propósito de comenzar a ofrecer diferentes servicios turísticos en Mendoza.

“Bajo distintas marcas iniciamos nuestras actividades como agencia de viajes, con oficinas centrales situadas en la ciudad de Mendoza y dirigida hoy por un equipo de más de 70 profesionales de gran experiencia y trayectoria en el rubro”, indica el texto, para agregar que el grupo empresarial ha logrado posicionarse en la provincia y región de Cuyo, “trabajando permanentemente en la calidad de los servicios y productos”.

Indica que, en el transcurso de 20 años, creó un importante ecosistema de negocios diversificando sus productos y llegando a nuevos mercados a través de la incorporación de distintos emprendimientos. “Hemos trabajado consistentemente en posicionar a Mendoza como un destino de calidad, logrando ser reconocidos nacional e internacionalmente como una empresa que brinda servicios de alto valor agregado”, dice.

Y enfatiza: “Consideramos tener una vasta experiencia para poder hacer frente y desarrollar un centro turístico de actividades anuales en Penitentes”.

Mencionó como aliados estratégicos Martur Viajes y Turismo, empresa de viajes líder en la región de Cuyo; Mendoza Holidays, unidad de negocios de turismo receptivo internacional especializada en el segmento de lujo y viajes de incentivos que llegan a la provincia; Andes Truck, empresa de turismo aventura que ofrece actividades en la montaña a través de una flota propia de camiones y vehículos 4x4 (operador de aventura exclusivo de la Reserva Natural Villavicencio).

MAPSA Group Transporte, compañía de transporte que alimenta las necesidades de las demás empresas de turismo; Villavicencio Park, primer parque aventura ubicado dentro de la Reserva Natural Villavicencio; Potrerillos Park, complejo turístico ubicado dentro del Gran Hotel Potrerillos.

Costa Norte Park, parque recreativo ubicado en la margen norte del lago Potrerillos y MARTUR SPORTS, unidad de negocios de Martur Viajes encargada de la organización de eventos deportivos de diversa índole, destacándose nuestra maratón Ultra Villavicencio Trail. Finalmente, menciona a RR SH, unidad de negocio con el que opera 15 años en el Valle de Las Leñas.

¿Cómo será?

La iniciativa presenta a Penitentes Park como un centro de alta montaña “innovador y emocionante” que ofrece una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas en un entorno natural espectacular. “Nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la diversión garantiza durante todo el año”, indica.

En cuanto a la tendencia de mercado, agrega que existe una demanda creciente de complejos invernales que ofrezcan actividades más allá del esquí tradicional.

“La popularidad vinculada al aumento de las salidas al aire libre y la búsqueda de experiencias únicas hacen que Penitentes Park se encuentre bien posicionado para captar a una parte significativa del mercado”, detalla y menciona la ubicación geográfica estratégica de Penitentes dentro de Mendoza.

“Ofrecemos una amplia gama de experiencias recreativas para distintos tipos de públicos, algo importante en un mercado cada vez más competitivo”.

En cuanto al perfil del cliente, indica que está orientado a los amantes de las experiencias al aire libre que buscan opciones más allá del esquí tradicional, familias y grupos en general provenientes de todo el país que desean disfrutar de la nieve.

“Ofrecemos una amplia gama de actividades y paseos acompañados de los servicios esenciales que necesitan los turistas en alta montaña, buscando superar sus expectativas”, indica, para enumerar entre las actividades recreativas trineos, esquí, esquí de fondo, randonné, snowhoeing (circuitos para paseos en raqueta de nieve) y actividades dependiendo de los medios de elevación disponibles.

En cuanto a las actividades sin nieve se menciona el trekking, mountain bike en sus distintas disciplinas, cabalgatas, juegos inflables y fecha de ultra trail.

“Se realizará una alianza con empresas dedicadas al servicio turístico en vehículos 4x4.

Con estos vehículos podemos ofrecer durante todo el año el ascenso a las pistas de arriba para que el visitante pueda hacer actividades varias, y poder hacer uso del restaurante denominado anteriormente La Barraca con un sistema de shuttle con dichos móviles”, destaca el texto.

Además de las actividades al aire libre, ofrecerá una experiencia con un servicio de gastronomía propio en la base y en el mirador, con espacios ambientados para que los clientes puedan disfrutar de su estadía y la posibilidad de hacer comidas especiales en lugares únicos para grupos que así lo deseen.

“Para complementar nuestra oferta de actividades, también contamos con experiencias musicales y teatrales en vivo que crearán un ambiente animado y acogedor, convirtiendo a Penitentes Park en un destino con todo incluido para la diversión y el disfrute”, anticipa.

Primera etapa

Penitentes Park recibirá las instalaciones en el estado actual, con todos los ítems detallados bajo inventario, ocupándose de realizar las inversiones necesarias para la mejora del funcionamiento en general.

Cabe destacar que dichos arreglos serán cumpliendo todas las normativas vigentes de cada organismo de control interviniente.

“Contemplamos realizar diferentes obras relacionadas a la infraestructura del complejo, la cual se encuentra muy deteriorada por el paso del tiempo y su falta de uso con el objetivo primordial de brindar seguridad al visitante, en un marco de disfrute de las distintas atracciones”, indica la propuesta.

“Tenemos fijado un plan de tareas minucioso para lo cual es importante contar con los servicios generales funcionando (luz, agua, recolección de residuos, etc.) para poder avanzar en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos”, continúa.

El hotel será utilizado para alojar al personal y a los socios del proyecto que desarrollen actividades en Penitentes Park. Mientras tanto, el salón de madera cercano a las pistas será utilizado como refugio gastronómico, ofreciendo así un espacio climatizado para que disfruten sus actividades. Asimismo, la vieja escuela de esquí sería designada para boletería y uso del personal con el objetivo de resguardar equipamiento para el desarrollo de las actividades.

Habrá un servicio médico, rental ski, plaza para distención, pista de abajo y arriba, baños y playa de estacionamiento.

Toda la cartelería será reemplazada con la nueva imagen como así también toda la señalética.

“Cabe agregar que es de nuestro interés en caso de poder renovar a futuro la concesión de realizar inversiones de actividades de todo el año como pista de trineos en seco; toboganes circulares gigantes, tirolesas, centro de esquí de fondo con modalidad randonné, snowcat (pisa nieves), snow kite y (helicóptero)”, añade.

“Nos comprometemos a cumplir con todas las regulaciones locales y normativas de seguridad pertinentes. Trabajaremos en estrecha colaboración con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento continuo y la operación segura de nuestro centro”, concluye la propuesta.

Apoyo de las empresas turísticas locales

“Me enteré hoy la novedad de que una empresa colega, Martur, que integra un holding, se hará cargo del lugar que, como todos sabemos, estaba muerto. Es una gran iniciativa porque sin dudas atraerá más turistas”, sostuvo Diego Basualdo, de la agencia de viajes Geovix.

Consideró que se trata de un gran desafío el hecho de poner en valor los distintos servicios: restaurante y sanitarios, entre otros. “Si lo logran será maravilloso”, resumió.

En idénticos términos se manifestó Belén Escudero, de Marga Tour, quien sostuvo en diálogo con Los Andes que la iniciativa de reflotar con un parque temático a Los Penitentes es “fantástica”.

Acotó: “Tienen mucha experiencia por sus otros parques en Villavicencio y Potrerillos, de manera que tengo fe en que harán un gran trabajo”.

“Me alegra que por fin se pueda revitalizar a este lugar maravilloso y llevar gente a la montaña. Me inspiran confianza y estoy convencida de que la gente se va a sumar por las opciones que van a presentar, es decir, tirolesas, reflotar las telesillas, etc. Creo que lo interesante es que no será para esquiar sino para disfrutar de la nieve de otra manera”, diferenció.

“Obviamente vamos a llevar gente porque está buenísimo, es algo que siempre atrae y capta al público. Apoyamos firmemente esta propuesta”, concluyó.

Desde Turismo Zakalik, su titular, Pablo Zakalik, remarcó que siempre es mejor “hacer algo que dejarlo morir”.

“Sin conocer demasiado los detalles, porque entiendo que esto es muy reciente, creo que es beneficioso que una empresa invierta. Siempre es más positivo esa opción a que se encuentre cerrado y sin servicios”, remarcó.