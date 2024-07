Por el inicio de las vacaciones en otras provincias, esperan 80% de ocupación en Mendoza

Mendoza está disfrutando un invierno con una “muy buena afluencia” de turistas locales y nacionales. Según datos recientes del Gobierno, hubo una ocupación superior al 70% en las plazas hoteleras durante la última semana, primera del receso invernal en la provincia. Aunque desde el sector privado aseguran que ese porcentaje ha sido menor. Incluso, algunos afirman que apenas superó el 60% entre la Ciudad y los destinos más alejados.

No obstante, la expectativa más grande del sector turístico está puesta en esta semana, en la que se espera una ocupación hotelera por encima del 80%, en promedio, con el inicio de vacaciones en Córdoba, la zona del Litoral y Buenos Aires. Incluso en destinos como Las Leñas, el índice de reservas ya roza el 100% de las camas disponibles.

Balance positivo

En su informe oficial sobre los números de ocupación, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) aseguró que hubo 71% de ocupación durante la semana anterior y que espera un aumento de afluencia en los próximos días.

Y si bien es optimista para esta semana, el organismo no precisó con números sus proyecciones, con un caudal de turismo nacional que se suma desde el Este y centro del país. Por su parte, tanto la Cámara de hotelería local como la Cámara de Turismo de Mendoza proyectan una ocupación promedio superior al 80%.

Respecto de los primeros días de vacaciones, el Gobierno provincial aseguró que los destinos que presentaron mayor ocupación fueron Las Leñas, con 90%; Potrerillos, con 86%; la ruta 82 y Cacheuta, con 80%; Uspallata, con 79%, y la Ciudad de Mendoza, con 78% de ocupación hotelera.

Foto: Los Andes

Desde allí también se indicó que la estadía promedio fue de cinco días y el gasto diario, de alrededor de $63.609 por persona. Las precipitaciones níveas incidieron en que gran parte de las familias visitaran los parques de nieve ubicados en el Sur y en Alta Montaña, como Los Puquios, Penitentes Park y Las Leñas.

Si bien se viene registrando un fenómeno, sobre todo después de la pandemia, que es el de la reserva espontánea o “check in a pie” (Walking), las vacaciones de invierno, según aseguran desde el sector privado, tienden a tener otra connotación: son con niños y se concentran en pocos días. Por lo tanto, las reservas se realizan con más tiempo, dejando poco margen para la improvisación.

El sector privado se entusiasma

“Para esta semana ya casi no hay lugar para la reserva espontánea. Con niños es mejor venir con reserva, ya que hay reservas casi del 100% en Las Leñas, 75 % en la Ciudad y más del 90% en las zonas más turísticas como San Rafael, Valle de Uco, Potrerillos y Cacheuta”, describió Edmundo Day, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

Sin embargo, aseguró que esos destinos, si se quitan la Ciudad de Mendoza y San Rafael, “se llenan muy rápido” ya que representan apenas el 25% de las 40.000 plazas hoteleras disponibles registradas en Mendoza.

Day señaló que el turismo de julio en Mendoza está cooptado principalmente por el turismo nacional y familiar, y “con un bolsillo tratando de reconstituirse” luego de un semestre “difícil” desde el punto de vista económico.

Si bien la provincia no volvió a vivir el “boom turístico” este año, a pesar de la nieve y el vino como principales atractivos, el empresario hotelero aseguró que sí hubo factores que empujaron a muchas familias a viajar por unos días, como el aguinaldo, la merma inflacionaria de los últimos dos meses y el beneficio de la “cuota simple”, que permite pagar en cuotas, ya sea el pasaje, el alojamiento o algunas excursiones.

Por su parte, Roberto Beccaceci, titular de la Cámara de Turismo de Mendoza, aseguró a Los Andes que hay buena perspectiva turística en los próximos 10 o 12 días, con más del 80% de ocupación hotelera. Aseguró que durante semana anterior los hoteles y afines apenas superaron la mitad de las camas disponibles, pero que, con el turismo del Litoral, Córdoba y Buenos Aires, las reservas de esta semana darán un salto significativo.

Para el empresario, el clima ha sido fundamental para poder ofrecer al turista un buen servicio y comodidad en la zona de Alta Montaña, donde la nieve es la protagonista. “El clima nos ha acompañado y el nivel de dificultad es bastante menor este año. Se regularizó bastante el tránsito internacional, por lo que hizo que no tengamos el problema con los camiones varados en las rutas, que siempre afectan el ámbito turístico. Los parques de nieve funcionan sin dificultad y son el principal atractivo de nuestros visitantes en este período invernal”, afirmó Beccaceci.

Foto: Los Andes

Es cierto que desde el 1 de julio, el paso internacional Cristo Redentor se mantiene habilitado y con buen tiempo, lo cual ha permitido también un flujo de vehículos sin mayores dificultades. “Se nota el tránsito de argentinos que van y vuelven por el día”, dijeron desde la Coordinación Operativa de Frontera a este diario, en referencia a los mendocinos que se hacen una “escapada” por el día para comprar del lado chileno algunos productos a precios más baratos.

Turismo nacional y de “clase media”

El 95% del turismo que visita Mendoza por estos días es nacional, aseguraron desde la Cámara de Hoteleros y Afines de Mendoza. En ese sentido, también el gasto es más propio de la clase media, explicó Day, por lo que la mayor cantidad de alojamientos elegidos son apart hotel, cabañas y hoteles de 2, 3 y 4 estrellas, como máximo. “Las familias con chicos van combinando gastos. Hacen salidas más económicas y no hacen turismo de lujo. No van a hoteles 5 estrellas. Buscan alternar programas culturales, buscan la nieve, alguna salida a comer, pero prefieren cocinar en su estadía y ahorrar un poco en su alojamiento”, describió el titular de AEHGA.

“Es una época del año en donde el turista va más a los destinos turísticos alejados de la zona metropolitana”, aseguró Elena Hidalgo, de la Cámara de Hoteleros y Afines. La empresaria señaló que los destinos reservados son más en las afueras de la Ciudad y más cerca de la nieve o, en el mejor de los casos, se combinan.

Desde esa Cámara, las proyecciones del mes de julio, en general, rondaron el 65% de ocupación hotelera y todo indica que se cumplirán ampliamente. Recién en agosto tendrán los números definitivos. Siempre teniendo en cuenta que esta semana, la tercera, tendrá el “pico” de afluencia turística ya que varía mucho el flujo entre la primera, sin vacaciones, pero con el partido de rugby de Los Pumas, el 8 de julio, que atrajo un extra de turismo; la segunda, con receso local, y la última se espera sea más “planchada” ya que los chicos volverán a las aulas.

Críticas a la señalización, servicio de wifi y atención al turista

Pese a la buena afluencia de turistas, las quejas de locales y visitantes no se hicieron esperar cuando, casi al inicio del receso invernal, no se confirmaba aún la apertura de la pista de patinaje sobre hielo en Los Penitentes Park. Ni hablar de los servicios como baños, que brillan por su ausencia en la zona. “A veces hay excesos o defectos en los servicios, pero valoro que hayan podido intervenir ese lugar. Estuvo muchos años sin inversión ni mantenimiento”, reconoció el presidente de la Cámara de Hoteleros y Afines de Mendoza.

Según Edmundo Day, lo que más le llama la atención en materia turística en Mendoza es “la inconsistencia en el servicio”. El empresario señaló que aún hay falta de inversión estatal en algunos temas vinculados al turismo. Hizo hincapié en los caminos a bodegas y destinos turísticos sin señalizar, en el servicio de WiFi, que “es bueno en zonas puntuales o en el alojamiento, pero no en zonas más alejadas de la Ciudad”. También apuntó contra los negocios en donde no se aceptan tarjetas de crédito o en la falta de servicios básicos, como sanitarios públicos en Alta Montaña y la débil señal telefónica en destinos más alejados.

“Hay que aggionarse y seguir trabajando entre la Provincia, los municipios y las cámaras para que la gente que viene a la provincia se vaya haciendo un buen balance en la relación calidad-precio”, concluyó el empresario del turismo.