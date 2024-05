El Evangelio de hoy, 4 de mayo: “Al elegirlos, yo los he separado del mundo”

“El camino de los cristianos es el camino de Jesús. Si queremos ser seguidores de Jesús, no hay otro camino: el que Él marcó. Y una de las consecuencias de esto es el odio, es el odio al mundo, y también al príncipe de este mundo. El mundo amaría lo que es suyo. ‘Yo os he elegido del mundo’: fue Él quien nos redimió del mundo, él nos eligió: ¡pura gracia! Con su muerte, con su resurrección, nos redimió del poder del mundo”, comentó el Papa Francisco en la Homilía Santa Marta, el sábado 4 de mayo de 2013.

La liturgia de la Palabra, uno de los momentos centrales de la misa, a través de la lectura y la meditación ofrece la oportunidad de sumergirse en las enseñanzas y mensajes que la Palabra de Dios desea transmitir. Compartimos aquí los textos que corresponden al sábado 4 de mayo, de acuerdo al sitio web del Vaticano.

Primera lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles

Hch 16, 1-10

En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo, llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano.

En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más.

Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición: vio a un macedonio, que de pie ante él, le rogaba: ¡Ven a Macedonia y ayúdanos!

Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio”.

Detalle de un vitral premiado, en Buenos Aires, del maestro mendocino Félix Bunge. La pieza se creó a partir de fragmentos de distintas intervenciones.

EVANGELIO DEL DÍA

Lectura del santo Evangelio según San Juan

Jn 15, 18-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya; pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo.

Acuérdense de lo que les dije: ‘El siervo no es superior a su señor’. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió”.

Es Palabra de Dios.

