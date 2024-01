La tremenda frase que Sabrina Rojas le dedicó a Luciano Castro en redes que lo liquidó

Sabrina Rojas y Luciano Castro llevan dos años separados y tienen dos hijos en común, Esperanza y Fausto, por quienes mantenían una buena relación y hasta compartían momentos familiares, incluso con las parejas de ambos. Sin embargo, todo parece haber cambiado y la modelo lo expuso en redes.

La actriz está haciendo temporada de teatro en Carlos Paz en la obra “Misterio en la cabaña”, junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves. En tanto que “El beso” es la obra de teatro que protagoniza Castro este verano en Mar del Plata junto a Luciano Cáceres.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

Como ambos están en las dos ciudades veraniegas más convocantes en cuanto a lo artísticos, se dividieron los días en los que cada uno se ocupará de los niños debido a las distancias entre Córdoba y La Feliz. Así comentaron que sería y eso se vio por fotos y videos que subieron a las redes.

El lunes fue el cumpleaños de Fausto, el hijo menor de los actores, y Sabrina viajó con los dos chicos a Mar del Plata para que el pequeño pudiera festejar con sus padres. Además, en una nota la actriz contó viajaba por el día porque iban a celebrar en familia.

La buena onda entre Sabrina Rojas y Luciano Castro habría terminado

Pero en las fotos y videos que Sabrina Rojas subió a sus redes desde MDQ no apareció Luciano Castro, teniendo en cuenta que en más de una ocasión posaron juntos por sus hijos.

Aunque no todo quedó ahí, fue una historia puntual la que dejó en evidencia que ya no habría paz entre los ex. Es que ella usó la Sessions de Shakira con Bizarrap, la que ella le dedicó a Gerard Piqué, y seleccionó una frase con la que sin dudas apuntó contra el actor.

La tremenda frase que Sabrina Rojas le dedicó a Luciano Castro. Captura de historias.

“Mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también”, fue lo único que se limitó a escribir y le agradeció a la cantante colombiana por este tema.

En la siguiente historia, Sabrina les agradeció a sus amigos “que son familia” por haber celebrado con ella y sus hijos el cumpleaños de Fausto. Aparentemente este era otro palito para su ex, ya que no se lo vio presente en el festejo.