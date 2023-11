Así estoy hoy Mateo Castro, el hijo mayor de Luciano Castro a quien nunca muestra

Luciano Castro es de los famosos que es reservado con su vida privada y mucho de lo que se sabe de él es por las personas que lo rodean. En su momento Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos, Esperanza y Fausto, y ahora con Flor Vigna, quien sube seguido fotos y videos del actor.

A los hijos más chicos de Luciano se los conoce por la actriz mendocina sube permanente contenido con los niños y él, que no es activo en redes, también suele hacerlo.

Sin embargo, del que poco se sabe y rara vez se lo ha visto, es al hijo mayor de Luciano Castro con Florencia, una mujer que no está ligada a los medios y decidió vivir a la sombra, sin exponerse.

Mateo es el nombre del hijo del artista, quien nació en 2002, tiene 21 y practica boxeo.

Mateo es el nombre del hijo del artista, quien nació en 2002, tiene 21 y practica boxeo. El entrenamiento es una pasión que comparte con su papá, ya que Luciano tiene una exigente rutina física que realiza a diario en el gimnasio.

Además, a Mateo le gusta jugar al fútbol y mantiene bajo perfil, una decisión que habría tomado él y por eso prefiere no aparecer en las redes de su padre, decisión que Luciano respeta.

Esta sería la razón por la que hay poco material actual de él junto a Castro, con quien tiene un gran vínculo. El actor está presente en su vida aunque no se vea en redes y en algunas entrevistas manifestó que se arrepiente de no haberle dedicado el tiempo que le dio a sus hijos más chicos, ya que estaba enfocado en su carrera.

Luciano Castro habló de su relación con su hijo, Mateo

En una nota con Verónica Lozano, Luciano Castro habló de su hijo Mateo y se sinceró sobre su relación con él, quien nació cuando el actor tenía 26 años y estaba en el auge de su carrera artística.

“Hice cantidad de tiras y Mateo, que no vivía conmigo, cuando le tocaba conmigo se la ha pasado con gente de mantenimiento, con maquilladores, con directores, con gariteros. A mí no sé si me copó mucho eso… Era lo que había que hacer, lo único que podía hacer y lo hice. Entonces con ellos (por Esperanza y Fausto) trato de no hacerlo. Pobre Mateo, me debe estar puteando, ja ja ja”, bromeó.

“Pero él también sabe que era otra época mía, yo era muy joven, estaba buscando colocarme en el medio para tener una tranquilidad que los actores no tenemos nunca en este trabajo. Yo tenía 26 años, imaginate”, continuó.

“Lo hablo con Mateo, yo como padre tengo un montón de culpa con él y él también entiende que fue lo que tenía para ofrecerle en aquel momento. Me pidió él de hablar, es más maduro que yo. En un momento los chicos dejan de callar y está buenísimo. No me hizo ningún reclamo, eh”, agregó el actor.

La familia compuesta de Sabrina Rojas y Luciano Castro.

