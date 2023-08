Luciano Castro: “Cuando estás mal con tu pareja nunca falta el que te dice lo que tenés que hacer”

Una de las mejores comedias de la temporada en Mar del Plata llega a Mendoza el 1 y 2 de septiembre, al Teatro Plaza. Se trata de “El divorcio”, la obra protagonizada por Pablo Rago, Carla Conte, Mica Riera y Luciano Castro, que ya estuvo en nuestra provincia durante el 2022, que arrasó en la temporada de verano en la costa llevándose el premio Estrella de Mar a la mejor comedia -Luciano Castro también ganó como mejor actor-, y tuvo una excelente temporada en la calle Corrientes, en Buenos Aires. La obra se presenta en las fechas y lugares mencionados, a las 21, y las entradas tienen un valor de 7.000 pesos para platea alta, 7.500 y 8.000 pesos para la platea baja, dependiendo de la ubicación de la fila.

El 1 y 2 de septiembre en el Teatro Plaza

La historia cuenta la situación que está atravesando el matrimonio conformado por Mechi (Mica Riera) y Juan (Luciano Castro) que reciben en su casa a Susana (Carla Conte) y Luis (Pablo Rago). Los anfitriones no están en el mejor momento de su relación, lo cual genera que los invitados sugieran una “terapia” poco ortodoxa con la que pudieron superar ellos mismos una conflictiva separación que ya quedó en el pasado. El disparador narrativo permite un abanico de situaciones donde aparecerán los diversos “ejercicios” que los esposos en crisis deberán cumplir para recuperar el vínculo y evitar el divorcio.

El divorcio, escrita y dirigida por Nelson Valente, tuvo una excelente respuesta del público en todas sus presentaciones -previo a la temporada de verano estuvo en varias provincias-, con una historia que más allá de entretener, generando gran identificación y empatía por parte del público en situaciones que cualquiera que tenga o haya tenido una pareja, o que atravesara una separación, seguramente vivió.

El dramaturgo explora algunos aspectos de la vida cotidiana en crisis como sucede en Los perros, de su autoría y dirección, o en Laponia, donde cumple el rol de director. Entre sus obras destacadas se encuentra “El loco y la camisa”, que escribió y dirigió.

Días antes de llegar a Mendoza, Luciano Castro habló con Los Andes acerca de la obra, de su papel y los condimentos cotidianos a la vez que adelantó proyectos personales.

¿Ya estás en Mendoza?

No faltan una semana para ir, tengo que trabajar acá, no tengo tiempo y tengo los minutos contados porque estoy armando mil cosas. Me encantaría tener la suerte de los que van a Mendoza, andan a caballo, son todos divinos, yo no puedo.

¿Qué recuerdo tenés de la vez anterior que estuvieron y qué expectativas tienen para esta vez, teniendo en cuenta que es una obra tan exitosa?

El éxito siempre es bienvenido. En nuestro laburo porque, cuando arrancas es todo incertidumbre y todo lo que a vos te gusta y te parece bien y gracioso, hasta que no tenés el público que te va a dar esa confirmación, es una hipótesis. En Mar del Plata hicimos un desastre, no lo podíamos creer. En calle Corrientes, que es una plaza muy exigente porque hay muchos monstruos que tiene el doble de producción de nosotros y marquesinas LED, nosotros fuimos con nuestra obrita, con una marquesina que la pegamos con contact y plasticola, y estuvimos durante cuatro meses. Entonces no es que te agrandas sino que la elección estuvo buena y las cosas que hicimos estuvieron bien.

¿Esto es parte de una gira?

Sí, para la gira nacional vamos a todos los lugares que fuimos cuando nadie conocía “El divorcio”, en Santa Fe, Mendoza, Montevideo y Córdoba que fueron los lugares que hicimos antes de ir a Mar del Plata. Entonces ahora no vamos a ir agrandados, sino agradecidos.

La obra no solo tuvo el reconocimiento de la crítica sino que vos también recibiste premios como mejor actor

Sí pero eso es muy subjetivo Yo, el tema premios me gusta que esté en el afiche porque vende, entonces pones “Mejor comedia de Mar del Plata” y sabes que la gente lee eso, y es un gancho. Porque fue elegida la mejor comedia y eso no te lo quita nadie. Eso, aunque sea subjetivo, en definitiva lo logramos.

El actor comenzó su carrera a los 4 años y es parte de grandes éxitos del cine, la televisión y el teatro.

Es una historia vigente en cualquier momento

Sí, y me va a costar mucho dejar el divorcio, porque seguramente te acordarás de mí más adelante, esta obra se va a reponer en 5 o 6 años pero con otro elenco porque es una obra atemporal y totalmente empática con el público. Es imposible que ,quede cajoneada yo no lo voy a permitir, voy a estar atento para que dentro de un par de años con un nuevo elenco muchos más joven que nosotros -que no es difícil- pueda verla de vuelta y ojalá la pueda dirigir junto a Nelson Valente, porque es una obra que da para rato.

¿Cuál es tu visión de la obra?

Si la obra tiene algo que es súper atractivo es este denominador que tenemos, que cuando estás mal con tu pareja siempre viene aquel que se cree un sabio, que sacó 70 libros y te dice “Lo que vos tenés que hacer es…” O el otro que viene de una terapia alternativa y te dice “Vos tenés respirar hondo, contar hasta diez y soltar… y todo pasa”. Bueno, estamos expuestos a todo esto y por suerte no somos iguales.

Pero cuando uno está en pareja, cada pareja es un mundo y cada vez que te plantean o te proponen algo y vos lo tenés que llevar a la práctica, hay un riesgo enorme. Bueno, eso es lo que pasa en esta obra: hay una pareja que estuvo muy mal que está recuperada y otra pareja que está en el peor momento. Y esa pareja que está supuestamente recuperada empieza a darle consejos a los que están mal. Y no sé si resulta. Entonces, aquello que debía ser una salida, termina siendo una bomba de tiempo. Eso es lo que tienen que resolver la pareja de Carla Conte y Pablo Rago, qué son los que nos van a salvar la vida.

Si lleváramos el consejo que propone “El divorcio” a la práctica real ¿funcionaría?

Yo te voy a decir una infidencia, y espero que el director autor no se enoje, porque es parte de este formato: la obra está basada en hechos verídicos que están guionados, sacados de contexto, ridiculizados, llevados al grotesco pero son todos verídicos. Nelson me contó que todas estas historias las había escuchado de sus amigos, además de otras cosas las había escuchado de una pareja, en una parte de la obra se dice “Esta vieja de mierda” y esa vieja existe.

Luciano Castro también habló de proyectos personales

Y convirtió hechos tal vez dolorosos en una comedia

Lo que pasa que Valente que es un virtuoso. Cuando tuvo muchos de estos hechos escribió una obra. Entonces no hay forma de que a la gente no le guste porque en definitiva, cualquiera que estuvo o está en pareja en algún momento de la obra va a decir “Uy, este soy yo, este es él. Uy, somos nosotros”. Pero porque tiene un común denominador muy fuerte que es el conflicto de pareja. Es infalible, hasta la pareja más hermosa, que dura 50 años y que nunca se separan, transita este sin fin de conflictos. El tema es ver cómo salís de eso… y si salís. Porque es la vida, es la verdad, no es el final feliz y comiendo perdices. Ese es el divorcio, es hermosa.

En lo personal, fuera de esta obra ¿tenés proyectos televisivos o en cine?

Empezamos a filmar “El sabor del silencio”, con Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea para Flow a partir de la semana que viene. Es una terrible miniserie de ocho capítulos que me pone muy contento porque son autores argentinos y gente joven que me ven como un señor mayor ¡Y yo los admiro tanto!

Después estoy armando todo para el verano en Mar del Plata con otra obra,de la cual no puedo decir nada porque se van a empezar a correr y la obra es argenta, no quiero que se sepa todavía.

Un renovado elenco

Ficha técnica:

El divorcio. Libro y dirección: Nelson Valente.

Elenco: Luciano Castro, Mica Riera, Pablo Rago y Carla Conte.

Diseño escenográfico: Mariana Tirantte.

Vestuario: Pablo Battaglia.

Diseño de luces: Matías Sendon.

Música original: Nico Posse.

Producción general: Javier Faroni.

Ficha presentación

Fecha: 1 y 2 de septiembre

Lugar: Teatro Plaza, (Godoy Cruz)

Hora: 21

Entradas: entradawb o boletería del teatro

Precio: Platea alta: 7000 pesos, platea baja hasta la fila 15: 7.500 pesos, platea baja desde la fila 14 a la 1: 8.000 pesos.