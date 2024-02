Flor Vigna y Luciano Castro se separaron: “Ya no estamos juntos”

En medio de la polémica por sus ex parejas, Flor Vigna dio a conocer una noticia muy particular. Al parecer, la joven no está pasando su mejor momento a nivel amoroso y de relaciones sociales.

Flor Vigna y Luciano Castro.

Hace pocos minutos, la cantante compartió un mensaje a través del grupo de Instagram que comparte con sus seguidores y aseguró que hace tiempo la relación con Luciano Castro se terminó.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, dejó en claro en pocas palabras la bailarina. En paralelo a esto, Vigna estuvo inmersa en distintas polémicas con Sabrina Rojas y Noelia Marzol.

Flor Vigna y Luciano Castro terminaron su relación. / Instagram

Luego de esas primeras palabras, Flor sumó: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”. Así aclaró que el término de la relación fue de buenas formas y con todo el cariño que se tuvieron.

Cuál fue el motivo de la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro

Aunque Flor eludió discutir las razones que llevaron a poner fin a su relación sentimental, dejó claro que la ruptura ocurrió hace un tiempo, pero optaron por preservarse. Como era de esperarse, los medios de comunicación hicieron eco de lo sucedido y en Socios del espectáculo comentaron el porqué de la separación.

“A mí me habían afirmado que ellos se estaban separando cuando terminaron de hacer la obra de teatro. Después de desmentirlo varias veces, Flor reconoció que hubo una crisis y que se sentaron a hablar juntos para ver qué hacían, si seguían o cada uno continuaba por su lado”, comentó Nancy Pazos según los datos que obtuvo anteriormente.

Flor Vigna y Luciano Castro.

“Finalmente decidieron darse una nueva oportunidad, pero con unas reglas un poco más laxas. Son una pareja con mucha libertad. Desde aquel momento, casi un año, que ya venían con una crisis muy fuerte”, concluyó la comunicadora.