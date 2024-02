María Eugenia Ritó apuntó contra Flor Vigna en defensa de Noelia Marzol: “Estuvo mal”

Durante las últimas semanas, Flor Vigna ha sido noticia por sus polémicos dichos en torno a Nico Occhiato, Nicolás Cabré y Noelia Marzol. Con esta última, tuvo un cruce bastante importante que repercutió en todos aquellos que forman parte de la farándula.

Sin pelos en la lengua, esto dijo Ritó sobre Flor Vigna / Archivo

En esta ocasión, quien apuntó contra Vigna fue María Eugenia Ritó en una entrevista que dio a Intrusos, por América TV. Antes de esto, la rubia aseguró que está atenta a los espectáculos del país y considera que la “única vedette” actual es Mónica Farro.

El picante cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol.

En cuanto a la novia de Luciano Castro, comentó sobre ella el hecho de que formaba parte del Bailando 2023: “Me parece que es una artista, una persona talentosa, carismática, pero me parece que no tiene peso escénico a nivel de ese jurado (del Bailando)”.

Noelia Marzol.

Al estar atenta a todas las noticias del show, supo en detalle el cruce que Vigna tuvo con Noelia Marzol cuando le aseguró que habían compartido un “picaflor”. Acerca de esto, aseveró: “Estuvo mal en meterse con Noelia Marzol, que es una señora, todos tenemos cosas en el pasado, más aún que fue con los niños y el marido ahí, una falta de respeto”.

La opinión de Ritó sobre el talento musical de Flor Vigna

Hace varios meses que Flor Vigna pone todo su esfuerzo en dar a conocer su carrera musical; desafortunadamente, no ha logrado su cometido y el éxito lo tiene bastante lejos. Sobre esto también habló María Eugenia Ritó porque no quiso guardarse nada sobre la polémica cantante.

Flor Vigna cantando con Los Palmeras.

Enfurecida con Vigna, Rito fue directa y dijo: “Con el tema de disco hace rato no la pega, no es Lali, no es Tini”. Para cerrar, agregó: Es artista pero de la noche a la mañana, hizo Combate y de repente la pusieron a protagonizar, no sé... Hizo lo que tuvo que hacer con la correcta persona, a ver si me explico, tuvo suerte”.