María Eugenia Ritó liquidó a Jésica Cirio y se refirió sin filtros a su pasado

Jésica Cirio rompió el silencio este viernes en “El noticiero de la gente” (Telefe) y respondió a las preguntas que le hicieron sobre el escándalo que se desató con su exmarido, Martín Insaurralde, y la imputación que sobre ambos por “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”. Y, mientras la modelo hablaba, María Eugenia Ritó escribió sin filtros sobre ella en redes.

Todos estuvieron atentos a la nota que le hicieron a Cirio en el noticiero de Telefe, canal en el que trabaja desde hace años con La Peña de Morfi, y la exvedette no se quiso quedar afuera. Incluso, comentó en X (ex Twitter) sobre la modelo, pero sobre todo se refirió a su pasado.

“¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa”, lanzó picante Ritó y dejó entrever situaciones de la vida privada de Cirio.

Y no quedó ahí, ya que agregó otro comentario sobre su mismo posteo, en el que fue aún más picante con Jésica, aunque sin nombrarla. “Y parece que también se olvidan de dónde salieron”, cerró.

María Eugenia Ritó liquidó a Jésica Cirio. Captura de pantalla.

Jésica Cirio aseguró en televisión que todo el dinero y su patrimonio se lo ganó con su trabajo

En diálogo con “El noticiero de la gente”, Cirio aseguró que, pese a la investigación en su contra, seguirá conduciendo “La peña de Morfi”, uno de los ciclos insignia de Telefe.

“Antes de conocer a Martín (Insaurralde) llevaba la misma vida que llevo hoy”, aseguró la conductora Jésica Cirio, negando el acuerdo de divorcio de 20 millones de dólares que reveló el periodista Carlos Pagni en LN+.

“Mi vida siempre fue igual. Nunca dejé de trabajar. Empecé a trabajar a los 10 años, a los 17 me fui de mi casa a vivir sola”, dijo, despegándose del patrimonio del exfuncionario de Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora.

Jésica Cirio rompió el silencio en Telefe sobre el escándalo con su ex Martín Insaurralde (El noticiero de la gente)

“No entiendo de dónde salió eso. Es absolutamente mentira. Nunca vi una cifra así. No hubo arreglo, sí firmamos el divorcio hace tres meses”, agregó la modelo sobre la escandalosa cifra, subrayando que trabaja hace muchos años en el medio.

“No tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve. Yo trabajo desde que soy chiquitita. Siempre me manejé yo, me gusta tener independencia. Nunca dejé de trabajar, amo lo que hago”, sumó.

“Tengo la tranquilidad. Necesito trabajar. Por esta situación (la imputación) necesito que se aclare para no tener conflictividad con proyectos”, dijo.

“En ‘La Peña’ sí, por supuesto”, ratificó ante la pregunta de Mauro Szeta sobre si va a continuar en la conducción del ciclo de gastronomía y música. “Pero hay marcas que con esta situación sienten qué va a pasar”, deslizó.

Jésica Cirio: "No tengo nada que ocultar"

En un momento del reportaje, el conductor Germán Paoloski enfrentó a Jésica Cirio y le consultó: “La gente en la calle dice: ‘¿Estuvo 10 años casada y no sabía (sobre el dinero de Insaurralde)?’ ¿Forma parte de un acuerdo de intimidad?”.

Entonces, Cirio respondió: “Si vine acá es porque no tengo nada que ocultar. Y si hablo con ustedes es porque estoy para sincerarme en lo que necesite y poner un poco de claridad en todo esto. ¿Por qué tengo que saber absolutamente todo si hay cosas que se hicieron públicas y no las sabía? Lo que yo tengo está documentado, todo. Algunas cuestiones teníamos en común pero la mayoría eran personales”.

