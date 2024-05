Salió a la luz el pasado de Elías Piccirillo, actual marido de Jésica Cirio, que él quiso ocultar

Tras el casamiento de Elías Piccirillo y Jésica Cirio en el Palacio Duhau habló la expareja del flamante marido de la modelo y contó detalles de su pasado que él intentó esconder todo este tiempo. En medio de las repercusiones por el casamiento de la exconductora de La Peña, reveló cómo era antes la vida del hombre que salió en todas los portales y revistas por su boda.

En redes mucho se debatió y criticó la vida privada de la modelo, quien se casó con Piccirillo tras un año de relación. Si bien varios meses mantuvo oculto este romance, decidió dejar de esconderse y no solo lo hizo público, sino que compartió detalles de su casamiento en sus redes y con la prensa.

A raíz de esta repercusión, buscaron a la expareja de Elías, quien se mostró sorprendida por el rápido ascenso económico de su ex, ya que años atrás vivía de prestado en un barrio vulnerable de Buenos Aires, según relató esta mujer.

Pamela Moreno fue quien habló con “A La Tarde” (AméricaTV) y contó en el programa que conduce Karina Mazzocco que era la novia de Piccirillo cuando ambos vivían en Florencio Varela.

Jesica Cirio se casó con Elías Piccirillo: las fotos de la romántica ceremonia. Gentileza Instagram.

“Yo conocí hace unos años a Elías, en 2010. No era alguien que tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene. Nosotros vivíamos en Florencio Varela y la empresa donde trabajábamos se mudó del centro a zona norte”, comenzó.

Además, dijo: “Él vivía en el fondo de Florencio Varela, en un barrio muy humilde. Cuando se separó, la hermana le prestó un cuartito donde vivía, solo tenía una cama de una plaza. La verdad que no tenía un buen pasar económico, y todos nos fuimos casi con la misma indemnización”.

Elías Piccirillo borró su pasado de las redes cuando se comprometió con Jésica Cirio

Pamela Moreno no dudó en exponer a su ex, ya que asegura que cuando comenzó su romance con Jésica Cirio borró su pasado de las redes y comenzó a mostrar alguien que no era hace unos años atrás.

“Una vez estaban hablando en la tele del nuevo novio de Jesica Cirio, y dijeron que tenía mucha plata. Yo dije que no podía ser este mismo Elías porque no tenía un mango partido al medio, siempre estaba pidiendo”.

“Lo que sí notamos es que, de un día para otro, cuando empezó a salir con Cirio y cuando lo nombraron en la televisión, él borró y cambió todas las redes y dejó solo las fotos de los viajes. Eliminó literal su pasado por completo”, cerró.