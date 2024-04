La inesperada reacción del hijo de Martín Insaurralde al ser consultado por el casamiento de Jésica Cirio

Por primera vez desde que estalló el escándalo entre Martín Insaurralde y Jésica Cirio habló alguien del entorno del político y precisamente fue su hijo, quien lleva el mismo nombre que su papá. “Tin”, como le gusta que lo llamen, fue la persona que se refirió en una reciente entrevista a la ex de su papá y madre de su hermana menor.

La modelo desde siempre tiene una buena relación con los hijos de Insaurralde, aún después de la escandalosa separación. Y esto quedó claro en una nota que Martín Insaurralde hijo le brindó a Socios del Espectáculo, donde fue consultado por la exconductora de La Peña de Morfi.

El periodista de 30 años, uno de los cuatro hijos del ex, dejó en claro que se vio afectado por lo que ocurrió con su papá en 2023 y al respecto expresó: “Uno no se puede responsabilizar por cosas que quizás no lo tocan a uno directamente, pero tampoco hay que victimizarse”.

“Tengo que hablar por mí y por mis acciones, por eso decidí seguir trabajando porque era lo que venía haciendo y es lo que voy a seguir haciendo”, explicó sobre la postura que tomó con el escándalo que lo tocó de cerca.

Martín Insaurralde hijo respondió sobre el casamiento de Jésica Cirio y Elías Picirillo

Luego de que trascendió que Jésica Cirio se casa con su nueva pareja, Elías Picirillo, quien le propuso casamiento en su último cumpleaños, el periodista no tardó en preguntarle sobre esta noticia.

Primero dejó en claro que siente mucho cariño por la mamá de su hermanita y fue entonces que el cronista le preguntó por la próxima boda: “Si te invitara al casamiento, ¿irías?”.

Martín Insaurralde junto a sus hijos más grandes, Martín y Rodrigo (Foto: Twitter @minsaurralde).

“Sí, obvio, es la madre de mi hermana y le mando un beso grande si va a ver esta nota. Es como cuando tu viejo se pelea con tu tío pero vos igual te llevás bien con tu tío. Ahí estaremos”, sostuvo.

“¿Le dedicamos la nota?”, retrucó el notero. “Le mando un beso grande. La quiero y le deseo lo mejor. Si lo mejor es estar contento, entonces es por ahí. Chloe es uno de los amores de mi vida además”, remarcó Martín.