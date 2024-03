Bombazo: Jésica Cirio se casa con su nuevo novio

Jésica Cirio se casa con su novio, Elías Piccirillo, con quien oficializó a fines del 2023. Si bien no lo presentó aún en sus redes sociales, ya asistió a eventos públicos con él y hasta planificaron casarse este año y, posiblemente, agrandar la familia con un hermano para Chloé.

La modelo volvió a apostar al amor tras su separación de Martín Insaurralde y en Socios del Espectáculo aseguran que pronto habrá boda. Fue Paula Varela quien dio algunos detalles en el programa de Eltrece y sorprendió con sus declaraciones.

“¡Se casa Jesica Cirio! El domingo festeja su cumple y parece que se casa”, dijo Adrián Pallares para darle el pie a su panelista para que cuente sobre los planes que la presentadora tiene para este 2024 y por lo que decidió apartarse del programa de Telefe.

“Ella tenía grandes planes para este año porque dejó La Peña de Morfi y ahora se viene el casamiento. También se viene el baby”, dijo la periodista y de esta manera confirmó que la influencer tiene ganas de buscar un hermanito para su hija de seis años.

“Ya congeló óvulos acá en Argentina y me dijo que puede ser ahora, con esta nueva pareja. Están muy felices”, añadió Varela respecto de la charla que mantuvo con Cirio.

Jésica Cirio presentó a su novio, Elías Piccirillo.

Incluso adelantó: “Me dijo que está muy enamorada. Me dijo que también hay temas personales que este año quiero resolver”. Si puede ser un ‘baby’, porque ella vieron que congeló óvulos y me dijo ‘puede ser’”, destacó.

“Ella está muy enamorada. Y tal vez este sea un año de maternidad para ella”, cerró la panelista por lo que Insaurralde ya habría quedado completamente afuera de su vida.

Investigan el casamiento de Martín Insaurralde y Jésica Cirio

El escándalo de presunta corrupción que tienen en el centro de la escena a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici sigue sumando elementos a la investigación y complica a los principales sospechosos.

Es que el fiscal del caso, Sergio Mola, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de dinero, Diego Velasco, le solicitaron al juez Ernesto Kreplak varias medidas para determinar la capacidad económica del exfuncionario de Kicillof para solventar y si la misma la permitía costear el estilo de vida que llevaba.

Insaurralde y Cirio. (DyN/Archivo)

Por un lado, la Justicia solicitó que se libre una orden de presentación -con allanamiento en subsidio- al Club de Campo “La Manea Polo Club” de Cañuelas. Esto busca detallar cuánto costó la fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en noviembre de 2014.

Por el otro, ambos fiscales quieren acceder a las facturas del alquiler del predio y la lista de servicios contratados; identidad de la persona que efectuó los pagos y el medio utilizado; colaboración de otras empresas en la realización del evento; nombre de la persona que ofició de “wedding planner”; además de conocer cuánto se pagó en el servicio de catering, iluminación, arreglos florales, luces, souvenirs, entre otros.