“No le va a quedar otra”: la decisión de Telefe con Jésica Cirio por el escándalo con Insaurralde

Pese al escándalo judicial y político del ahora exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio, denunciada por ocultamiento o disimulación del patrimonio de origen presuntamente ilícito, sigue por ahora al frente de “La peña de Morfi”, uno de los programas emblemáticos de Telefe.

Sin embargo, una situación podría torcer el rumbo de la modelo e influencer.

Qué pasará con Jésica Cirio en “La peña de Morfi”

“No sé qué le puede caber a Jésica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto”, aseguró el conductor de “Bendita” (Canal 9), Beto Casella, en el programa emitido el lunes por la noche, respecto al futuro laboral de Cirio.

“Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jésica Cirio. Yo creo que sí. Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando coconductora para ‘La peña de Morfi’”, lanzó al aire el periodista.

Se define el futuro de Jésica Cirio en "La peña de Morfi" (Telefe) (Foto: Adrián Díaz Bernini / Prensa Telefe)

Uno de los aspectos cuestionados a Cirio es su divorcio. En una de las denuncias contra Insaurralde, Cirio y la influencer Sofía Clérici -quien estaba en el yate lujoso en Marbella junto al dirigente peronista- se hace referencia a artículos periodísticos en los que se menciona el millonario acuerdo de Insaurralde con su exesposa.

Sostiene que, según el periodista Carlos Pagni (LN+), el exintendente de Lomas de Zamora habría aceptado otorgar una cifra gigantesca a su exmujer. Se habla de unos 20 millones de dólares. La pregunta es el origen de ese dinero, ya que no coincidiría con el patrimonio declarado por el exfuncionario de Axel Kicillof, algo que deberá investigar la Justicia tras la catarata de denuncias por enriquecimiento ilícito.

“Telefe le soltó la mano a Jésica Cirio”

Este martes por la mañana, en el programa “Socios del espectáculo” (El Trece) también abordaron el escándalo de Insaurralde, Cirio y Clérici. La panelista Mariana Brey dio una versión diferente a la de Beto Casella respecto a Telefe y su decisión con el futuro de Cirio en “La peña de Morfi”.

“A mí me llega la información concreta de que a Jésica Cirio el canal le soltó la mano. ¿Qué significa eso? Significa que del tema se puede hablar libremente, que no hay ningún tipo de censura”, aclaró Brey, quien acompaña en la mesa a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el ciclo de farándula.

“Es un tema que le importa a todo el país porque hay un político involucrado en el medio, el tema es grave e involucra a todos los argentinos porque hay un político corrupto, que es el símbolo de la corrupción, se llama Martín Insaurralde, y como él hay muchos. Entonces, los canales y las empresas no pueden hacer oídos sordos”, dijo indignada Mariana Brey.

Según la periodista, Telefe no echará a Cirio de “La peña de Morfi”, pero sí los ejecutivos tendrían pensado cómo llegar a una salida.

“Telefe no tiene la intención de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situación decirle ‘no te queremos’... Ahora le sueltan la mano, el tema se va a seguir haciendo en el canal y en algún punto, es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios, porque en un momento la cosa va a ser tan incómoda que no le va a quedar otra que irse”, apuntó.

