La reacción de Jésica Cirio tras el escandaloso episodio de su ex, Martín Insaurralde

El reciente video que mostraba al político argentino Martín Insaurralde disfrutando de un lujoso yate en Marbella generó un revuelo en la esfera política y social, planteando interrogantes sobre la ética de su comportamiento.

En medio de este escenario, Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, habría ofrecido una respuesta indirecta al político durante su participación en el programa “La Peña del Morfi”.

Martín Insaurralde también renunció a su candidatura como concejal en Lomas de Zamora.

El momento se dio mientras la coconductora del programa, dedicado a la música y las entrevistas, disfrutaba de la interpretación en vivo de la banda Turf. Durante una de las canciones, Jesica Cirio entonó frases que podrían haber sido interpretadas como una especie de dardo dirigido a Insaurralde.

“Yo no me quiero casar, ¿Y usted? (...) Libertad, frenesí, eso es el amor para mí, y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así (...) No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mi cualquiera, me viene bien, como me voy a negar”, cantaba Joaquín Levinton, líder de la banda, en compañía de Jesica Cirio.

Sin embargo, a pesar de las frases interpretadas, la vedette no emitió comentarios directos sobre su exesposo durante la transmisión. Del mismo modo, el programa no dio señales claras de hacer alusión a la polémica que rodea a Insaurralde.

El problema de Martín Insaurralde

Este episodio se produjo a pocos días de las elecciones presidenciales de 2023, cuando se divulgaron fotos y videos de Martín Insaurralde, quien fuera jefe de Gabinete de Axel Kicillof e intendente de Lomas de Zamora, disfrutando de un yate en Marbella junto a una mujer.

Así es "Bandido 90", el lujoso yate que alquilaron Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella

En respuesta a este hecho, Insaurralde se vio obligado a renunciar a su cargo en el Gabinete Bonaerense después de enfrentar numerosos pedidos de dimisión de parte de Unión por la Patria y diversos opositores.

Además, Sergio Massa, tras el primer Debate Presidencial de 2023, enfatizó la necesidad de que el intendente retirara su candidatura en Lomas de Zamora. La polémica en torno a este asunto sigue siendo objeto de atención y debate en la política argentina

