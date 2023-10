Se confirmó la salida de una figura clave en “La peña de Morfi” y buscan reemplazante

A pesar de su buen rendimiento en rating, ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ nuevamente atraviesa d√≠as complicados. Primero, la desaparici√≥n escandalosa de Jey Mammon en medio de denuncias por abuso sexual. Despu√©s, el controversial episodio del exjefe de Gabinete bonaerense, Mart√≠n Insaurralde, y su viaje lujoso en yate por Marbella. La causa judicial por presunto lavado de dinero y enriquecimiento il√≠cito salpica a su exesposa, la conductora J√©sica Cirio.

En ese engorroso panorama, Telefe a√ļn no decide sobre el futuro laboral de la modelo, pero s√≠ ya busca reemplazante por la salida de una figura clave.

Diego Leuco se va de ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ

El periodista Diego Leuco ofici√≥ en tres domingos como conductor principal de ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ y ya no estar√° el pr√≥ximo 8 de octubre, debido a un viaje planificado con su programa de streaming en LUZU. Todav√≠a no se confirma si volver√° a Telefe, ya que a√ļn no ha sido oficializado como el animador del ciclo de m√ļsica y cocina, sino como una participaci√≥n especial.

As√≠ lo informaron en la ma√Īana del mi√©rcoles en ‚ÄúSocios del espect√°culo‚ÄĚ (El Trece), anticipando que el canal de las pelotas busca un suplente. En primera instancia, J√©sica Cirio estar√° el pr√≥ximo domingo, pero no se sabe si lo har√° sola.

En previas ocasiones, la modelo siempre ha estado acompa√Īado, ya sea por Soledad Pastorutti, Iv√°n de Pineda, Paula Chaves y Georgina Barbarossa, entre otras figuras.

La periodista Paula Varela dijo que Telefe espera que Barbarossa se mejore de la operaci√≥n y pueda hacer su vuelta a ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ. Pero ser√≠a para despedirse y no quedarse.

Con respecto a J√©sica, en Telefe han sido ‚Äúcontundentes‚ÄĚ buscando nombres para reemplazar a Leuco y acompa√Īar a Cirio, seg√ļn Varela.

¬ŅJ√©sica Cirio afuera de La pe√Īa de Morfi?

‚ÄúTELEFE LE SOLT√ď LA MANO A J√ČSICA CIRIO‚ÄĚ

En el programa ‚ÄúSocios del espect√°culo‚ÄĚ (El Trece) tambi√©n Mariana Brey dio una versi√≥n de lo que estar√≠a sucediendo con Cirio y Telefe por el futuro de ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ.

‚ÄúA m√≠ me llega la informaci√≥n concreta de que a J√©sica Cirio el canal le solt√≥ la mano. ¬ŅQu√© significa eso? Significa que del tema se puede hablar libremente, que no hay ning√ļn tipo de censura‚ÄĚ, aclar√≥ Brey, quien acompa√Īa en la mesa a Rodrigo Lussich y Adri√°n Pallares en el ciclo de far√°ndula.

‚ÄúEs un tema que le importa a todo el pa√≠s porque hay un pol√≠tico involucrado en el medio, el tema es grave e involucra a todos los argentinos porque hay un pol√≠tico corrupto, que es el s√≠mbolo de la corrupci√≥n, se llama Mart√≠n Insaurralde, y como √©l hay muchos. Entonces, los canales y las empresas no pueden hacer o√≠dos sordos‚ÄĚ, dijo indignada Mariana Brey.

Seg√ļn la periodista, Telefe no echar√° a Cirio de ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ, pero s√≠ los ejecutivos tendr√≠an pensado c√≥mo llegar a una salida forzosa.

‚ÄúTelefe no tiene la intenci√≥n de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situaci√≥n decirle ‚Äėno te queremos‚Äô... Ahora le sueltan la mano, el tema se va a seguir haciendo en el canal y en alg√ļn punto, es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios, porque en un momento la cosa va a ser tan inc√≥moda que no le va a quedar otra que irse‚ÄĚ, apunt√≥ Brey.

