Aseguran que Martín Insaurralde engañó a Jésica Cirio con otra famosa modelo y se filtró su nombre

La escandalosa relación extramatrimonial de Martín Insaurralde con Sofía Clérici aparentemente no es la única que el político habría mantenido mientras estaba casado con Jésica Cirio. En las últimas horas, salió a la luz el nombre de otra modelo famosa que habría sido su amante.

En Socios del Espectáculo (Eltrece) dialogaron con Cirio, quien atraviesa un momento personal complicado, que podría salpicar lo laboral, principalmente con La Peña de Morfi (Telefe), programa que conduce todos los domingos.

La panelista Paula Varela contó que habló directamente con la modelo y ella le confirmó que el exjefe de Gabinete de Ministros del gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo con una famosa e incluso reveló su nombre. Sin embargo, la periodista respetó el pedido de Cirio y no la nombró.

“Es alguien a que ella conoce porque arrancaron la carrera juntas. Es rubia también. Habría que hablar con ella porque si metemos a otra tercera en discordia, debería poder defenderse o confirmar”, dijo Mariana Brey al respecto.

Si bien dieron varias pistas de quién podría ser esa famosa, fue Pampito quien se animó en Intrusos (América TV) a dar el nombre de la mujer. “Insaurralde habría tenido un encuentro con Luciana Salazar, este rumor le llegó primero a Sofía Clerici y luego a Jésica Cirio. Después si pasó o no pasó, que lo aclaren ellos”.

Luciana Salazar

Luciana Salazar negó haber tenido una relación con Martín Insaurralde

Fue en ese momento y en pleno vivo del programa que Luciana Salazar se comunicó con el panelista Guido Záffora y negó la información de Pampito sobre su supuesta relación con Martín Insaurralde.

“Ehhhhh ¡Por Dios, qué locura están diciendo! Dejen de ensuciar gente. Nada que ver. Por favor, sáquenme de esta situación”, exclamó Salazar, visiblemente molesta con la situación.

“Lo vi dos veces en mi vida: en el cumple de su hija y en una fiesta que me invitó Jésica, que festejaban un aniversario”. Y su ex, Martín Redrado, no quedó afuera: “Bastante tengo con mi ex como para tener que fumarme esto”.

“Encima yo estoy conociendo a alguien, y esto me trae un problema... Después de este escándalo no sé qué va a pasar”, concluyó la rubia.

