Jésica Cirio reveló si sigue o no en “La peña de Morfi” por Telefe

En una entrevista con ‚ÄúEl noticiero de la gente‚ÄĚ (Telefe), la conductora J√©sica Cirio, imputada en la Justicia por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento il√≠cito, rompi√≥ el silencio este viernes sobre su continuidad laboral en ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ y los motivos de su separaci√≥n con el ahora exjefe de gabinete de Axel Kicillof, Mart√≠n Insaurralde, en medio del esc√°ndalo por los lujosos bienes y viajes como el de Marbella, con la influencer Sof√≠a Cl√©rici.

J√©sica Cirio confirm√≥ que seguir√° siendo conductora de ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ

Sobre su trabajo en Telefe, Cirio confirm√≥ que s√≠ seguir√° conduciendo los domingos el programa ‚ÄúLa pe√Īa de Morfi‚ÄĚ a pesar de las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento il√≠cito que enfrenta en el marco del esc√°ndalo judicial en el que est√° involucrado principalmente el exintendente de Lomas de Zamora.

La modelo brind√≥ una exclusiva en ‚ÄúEl noticiero de la gente‚ÄĚ de Telefe, donde afirm√≥ que necesita trabajar y que tiene la tranquilidad de su inocencia.

‚ÄúEn ‚ÄėLa Pe√Īa‚Äô s√≠, por supuesto‚ÄĚ, ratific√≥ ante la pregunta del periodista Mauro Szeta sobre si va a continuar en la conducci√≥n del ciclo de gastronom√≠a y m√ļsica. ‚ÄúPero hay marcas que con esta situaci√≥n sienten qu√© va a pasar‚ÄĚ, desliz√≥.

Jésica Cirio rompió el silencio en Telefe sobre el escándalo con su ex Martín Insaurralde (El noticiero de la gente)

La conductora también desmintió las informaciones sobre un supuesto acuerdo de divorcio de 20 millones de dólares con Martín Insaurralde, y afirmó que nunca dejó de trabajar y que lleva una vida independiente. Aclaró que no tiene cuentas en Uruguay y que siempre se manejó por sí misma.

‚ÄúAntes de conocer a Mart√≠n llevaba la misma vida que hoy‚ÄĚ, dijo J√©sica Cirio en Telefe

‚ÄúAntes de conocer a Mart√≠n (Insaurralde) llevaba la misma vida que llevo hoy‚ÄĚ, asegur√≥ la conductora J√©sica Cirio, negando el acuerdo de divorcio de 20 millones de d√≥lares que revel√≥ el periodista Carlos Pagni en LN+.

‚ÄúMi vida siempre fue igual. Nunca dej√© de trabajar. Trabajo desde chiquitita‚ÄĚ, dijo, despeg√°ndose del patrimonio del exfuncionario de Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora.

‚ÄúNo entiendo de d√≥nde sali√≥ eso. Es absolutamente mentira. Nunca vi una cifra as√≠. No hubo arreglo, s√≠ firmamos el divorcio hace tres meses‚ÄĚ, agreg√≥ la modelo sobre la escandalosa cifra, subrayando que trabaja hace muchos a√Īos en el medio.

‚ÄúNo tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve. Yo trabajo desde que soy chiquitita. Siempre me manej√© yo, me gusta tener independencia. Nunca dej√© de trabajar, amo lo que hago‚ÄĚ, sum√≥.

Jésica Cirio negó un acuerdo de divorcio con Insaurralde por 20 millones de dólares (Telefe)

Sobre su separaci√≥n, J√©sica Cirio mencion√≥ que fue resultado de un ‚Äúdesgaste‚ÄĚ y de diversas circunstancias, y que desea preservar a su hija en este proceso. Adem√°s, se√Īal√≥ que la relaci√≥n entre su exesposo y Sof√≠a Cl√©rici es anterior a su separaci√≥n y que se enter√≥ de ello recientemente, al igual que el p√ļblico en general.

‚ÄúUna separaci√≥n nunca se da por un solo motivo. Hubo un desgaste y tambi√©n muchas otras cosas que son de p√ļblico conocimiento pero tengo una hija chiquita y quiero preservarla‚ÄĚ.

Cirio se√Īal√≥ que la separaci√≥n ocurri√≥ en noviembre del a√Īo pasado, pero que ‚Äúel duelo es bastante largo, como toda separaci√≥n. Hay cosas que me sorprenden a m√≠ igual que a todos‚ÄĚ. El acuerdo de divorcio se firm√≥ hace tres meses, seg√ļn su relato.

‚ÄúPara m√≠, hay cosas que son muy dolorosas pero forman parte de su vida. Esta relaci√≥n que sale (Sof√≠a Cl√©rici), es anterior a mi separaci√≥n pero yo me enter√© ahora, como todos ustedes‚ÄĚ, afirm√≥.

La entrevista de Jésica Cirio en Telefe

Seguí leyendo: