19 de junio de 2026 - 18:41

Juanita Tinelli negó la denuncia por violencia de género y destrozó a la madre de su expareja

La modelo desmintió haber acudido a la Justicia contra su exnovio, Bautista Cuiña y negó tener un botón antipánico.

Juanita Tinelli desmintió la denuncia por violencia de género

Juanita Tinelli desmintió la denuncia por violencia de género

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La modelo Juanita Tinelli se vio envuelta en una polémica al negar rotundamente haber realizado una denuncia por violencia de género a su ex pareja Bautista Cuiña días atrás.

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El rumor de una posible demanda surgió el fin de semana pasado, donde Juanita protagonizó una discusión con él en un establecimiento de Costanera Norte.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli aclaró la situación y aseguró que se encuentra "muy tranquila": "No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al mundial".

Juanita Tinelli
La historia de Instagram que subió Juanita Tinelli para aclarar la situación

La historia de Instagram que subió Juanita Tinelli para aclarar la situación

En la misma línea, se burló de los comentarios que recibe en sus redes sociales, donde usuarios la califican como la "Britney Spears argentina" por sus conductas.

Según informaron fuentes del caso, la llamada a la policía y la primera declaración de parte de Juanita existieron. El parte policial de aquella noche indica que "la damnificada Juana Tinelli, quien refirió que momentos antes su expareja, le habría propinado un golpe en el rostro".

Sin embargo, no quiso ser asistida por médicos de SAME en el momento, ni se presentó a declarar como le habían pedido desde Unidad Fiscalía Norte, desestimando el caso.

En las últimas horas, Juanita habló con la prensa y volvió a negar la información: "Estoy bien, no hice ninguna denuncia".

En cuanto a la supuesta situación de violencia de género, explicó: "No me molesta hablar de la situación. Pero esto es muy invasivo", contestó a la salida de Sex, la obra de José María Muscari.

Además, lanzó una contundente frase dirigida hacia su exnuera, la madre de Bautista Cuiña: "Que siga vendiendo electrodomésticos".

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