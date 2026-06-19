Juanita Tinelli negó la denuncia por violencia de género y destrozó a la madre de su expareja

La modelo Juanita Tinelli se vio envuelta en una polémica al negar rotundamente haber realizado una denuncia por violencia de género a su ex pareja Bautista Cuiña días atrás.

La madre del ex de Juanita Tinelli defendió a su hijo tras la denuncia: "Él no hizo absolutamente nada"

Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género tras un presunto ataque a golpes en un bar

El rumor de una posible demanda surgió el fin de semana pasado, donde Juanita protagonizó una discusión con él en un establecimiento de Costanera Norte.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli aclaró la situación y aseguró que se encuentra "muy tranquila": " No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al mundial ".

En la misma línea, se burló de los comentarios que recibe en sus redes sociales, donde usuarios la califican como la "Britney Spears argentina" por sus conductas.

La historia de Instagram que subió Juanita Tinelli para aclarar la situación

Según informaron fuentes del caso, la llamada a la policía y la primera declaración de parte de Juanita existieron. El parte policial de aquella noche indica que "la damnificada Juana Tinelli, quien refirió que momentos antes su expareja, le habría propinado un golpe en el rostro ".

Sin embargo, no quiso ser asistida por médicos de SAME en el momento, ni se presentó a declarar como le habían pedido desde Unidad Fiscalía Norte, desestimando el caso.

En las últimas horas, Juanita habló con la prensa y volvió a negar la información: "Estoy bien, no hice ninguna denuncia".

En cuanto a la supuesta situación de violencia de género, explicó: "No me molesta hablar de la situación. Pero esto es muy invasivo", contestó a la salida de Sex, la obra de José María Muscari.

Además, lanzó una contundente frase dirigida hacia su exnuera, la madre de Bautista Cuiña: "Que siga vendiendo electrodomésticos".