"El último fiumba": convocan a una despedida para homenajear a Gaspi en el Obelisco

Seguidores, admiradores y familiares de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el creador de contenidos de 23 años que falleció el pasado 14 de junio, se reunirán en un homenaje en el Obelisco para conmemorar al joven.
La convocatoria reunirá a familiares, streamers y admiradores del influencer, en un encuentro que también será transmitido por redes sociales.
Seguidores, admiradores y familiares de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el creador de contenidos de 23 años que falleció el pasado 14 de junio, se reunirán en un homenaje en el Obelisco para conmemorar al joven.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los organizadores titularon al encuentro como “El último fiumba”, en alusión a la frase del humorista y los familiares de Gaspar señalaron: “Él fue mucho más que un creador de contenido, queremos recordarlo con una sonrisa y agradecerle por cada risa que nos dejó”.
Así, a través de las redes sociales, explicaron que la reunión se llevará a cabo este 20 de junio a partir de las 15:00, mientras que el acto central comenzará a las 15:30 y contará con la participación de distintos oradores que tomarán la posta desde las 15.45 hasta las 16.30, y concluirá cerca de las 17 horas.
Como gesto conmemorativo, los anfitriones sugirieron que quienes se acerquen lo hagan de traje y corbata, “como parte de la celebración y para rendir honor al característico look” de Prim Díaz.
Además, el evento será transmitido a través del Instagram @gamarillaok, para quienes no puedan asistir, ya que el contenido de “Gaspi” tenía alcance internacional era difundido mayoritariamente por redes sociales.
“Queremos que sea un espacio para recordar y compartir en paz. Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad al apostar por la salud, el bienestar y su mejor versión, nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, señaló el comunicado.
En línea, los organizadores solicitaron: “Les pedimos a todos que el evento se desarrolle con el mayor respeto posible y sin problemas. Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con el respeto y la unidad que este momento exige.
Además, se compartió un mapa con los lugares permitidos para concentrar: “Es un homenaje, pedimos por favor prudencia con consumo de alcohol, sustancias y otras cosas; limpieza y cuidado sobre todo. Estarán los familiares de Gaspi, streamers y más. Pedimos el orden sobre todo y el cuidado del lugar, es un duelo tanto para la familia como para esa persona que lo haya inspirado”.