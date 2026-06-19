"El último fiumba": convocan a una despedida para homenajear a Gaspi en el Obelisco

Seguidores, admiradores y familiares de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz , el creador de contenidos de 23 años que falleció el pasado 14 de junio , se reunirán en un homenaje en el Obelisco para conmemorar al joven.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los organizadores titularon al encuentro como “El último fiumba” , en alusión a la frase del humorista y los familiares de Gaspar señalaron: “ Él fue mucho más que un creador de contenido, queremos recordarlo con una sonrisa y agradecerle por cada risa que nos dejó”.

Así, a través de las redes sociales, explicaron que la reunión se llevará a cabo este 20 de junio a partir de las 15:00, mientras que el acto central comenzará a las 15:30 y contará con la participación d e distintos oradores que tomarán la posta desde las 15.45 hasta las 16.30, y concluirá cerca de las 17 horas.

Como gesto conmemorativo, los anfitriones sugirieron que quienes se acerquen lo hagan de traje y corbata , “como parte de la celebración y para rendir honor al característico look” de Prim Díaz.

Además, el evento será transmitido a través del Instagram @gamarillaok, para quienes no puedan asistir, ya que el contenido de “Gaspi” tenía alcance internacional era difundido mayoritariamente por redes sociales.

Los pedidos especiales para el homenaje a Gaspi

“Queremos que sea un espacio para recordar y compartir en paz. Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad al apostar por la salud, el bienestar y su mejor versión, nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, señaló el comunicado.

Homenaje a Gaspi Homenaje a Gaspi en el Obelisco Redes sociales

En línea, los organizadores solicitaron: “Les pedimos a todos que el evento se desarrolle con el mayor respeto posible y sin problemas. Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con el respeto y la unidad que este momento exige.

Además, se compartió un mapa con los lugares permitidos para concentrar: “Es un homenaje, pedimos por favor prudencia con consumo de alcohol, sustancias y otras cosas; limpieza y cuidado sobre todo. Estarán los familiares de Gaspi, streamers y más. Pedimos el orden sobre todo y el cuidado del lugar, es un duelo tanto para la familia como para esa persona que lo haya inspirado”.