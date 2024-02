María Eugenia Ritó confesó que es crítica con su peso: “Kilos de más”

Algunos días atrás Flor Vigna tuvo un importante cruce con Noelia Marzol tras hablar de los hombres que habrían compartido en el pasado. Sobre esto habló María Eugenia Ritó y no dudó en criticar a la cantante y aconsejarle que se ubicara.

María Eugenia Ritó

Ahora, la rubia habló sobre su carrera y la vuelta al ruedo tras estar varios años alejada de los medios. “Me morí y volví a nacer. Tuve problemas de todo, separación, de drogas, depresión, internada... y acá estamos”, aseguró frente a la cámara de Mañanísima por canal Trece.

Asimismo, confesó la edad que tiene y que las ganas de volver la superan y lo hará con todo: “Este año cumplo 49 años. ¿Quién está así a mi edad? Coherente, consciente y con ganas de volver”.

María Eugenia Rito (@mariaeugeniarito)

En medio de la charla, Ritó aseguró que además de sus otros problemas hay uno que la mantiene preocupada. “Me cuesta mucho el peso, el cuerpo. Yo trabajé muchísimo para hacer mi carrera, a mi nadie me la regaló, ni mi marido, mi ex marido... Me rompí yo solita”, aseguró.

De esta manera, dejó en claro que le preocupa los cambios físicos que ha sufrido o puede sufrir pero aún así apuesta a más: “Y sí, tengo kilos de más, ¿a quién no le sale una celulitis? Quiero estar divina y lo voy a volver a estar. A mi siempre me encantó trabajar pero me pasó un tren por encima, todo, pero acá estoy. Más allá de que te aprieta un poco el bolsillo, yo soy una artista y me debo al publico”.

Qué dijo María Eugenia Ritó sobre sus vínculos amorosos

Cuando el notero le consultó sobre el amor, la modelo dejó en claro que siempre hay alguien para moverle el piso, pero que está tranquila por el momento. “Salgo, estoy con amigos, con amigas. A mí me gusta todo, soy bisexual”, expresó.

María Eugenia Ritó posa con el DJ Sergio Rotman (Foto: Instagram/ @mariaeugeniarito)

Para terminar, aseguró que por el momento no quiere una pareja formal. Además, cuando el notero le consultó si cree en la monogamia, concluyó diciendo: “Yo creo en todo. ¿Qué no hice yo? Tuve un zoológico en mi casa. Temaiken tuve en su momento”.