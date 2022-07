La vida actual de María Eugenia Ritó: lejos de los medios, enfocada en su salud y sobreviviendo día a día

María Eugenia Ritó sigue siendo, en la memoria colectiva, una de las vedettes más sensuales de los 90. Sus trabajos en revistas y sus tapas en la revista Playboy mostraban su sex appeal natural que sigue intacto con el correr del tiempo. Hoy, la bailarina está lejos de los medios pero su sueño es volver al mundo del espectáculo.

Sus adicciones la alejaron de los flashes y de los trabajos con grandes figuras pero ahora cumple al pie de la letra con su recuperación y todas sus energías están concentradas en vivir a pleno cada día.

María Eugenia Ritó habló de su nueva vida, lejos de las cámaras y los flashes

La Ritó le dio una entrevista exclusiva al periodista Daniel Gómez Rinaldi por AM 540 y allí abrió su corazón sobre su nuevo presente: “No solamente me estoy ocupando de mi salud sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo”.

Sus palabras dieron pie para que le consultaran sobre su situación económica y ella confió: “Bajé mucho mi nivel de vida. A mí me ayuda mucho el fotoy tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy”. María Eugenia tiene canjes gracias a sus redes sociales y trabaja promocionando distintos productos.

La bailarina vive con Ever Zelaya, su mano derecha y amiga o como le dice ella, su “angelito de la guarda”: “Es buena, sana y la amo. Nos conocimos por Instagram y me ayuda con las redes y me cuida. Me ayuda todos los días a estar bien, me anima y cuando uno está solo, a veces la vida es muy difícil. No es lo económico todo, es lo emocional y muchas otras cosas”.

La blonda de curvas sensuales confió que la han tentado con proyectos en los medios pero que priorizó su salud y no aceptó, por el momento. José María Muscari quiso que se sumara a “Sex” y Ángel de Brito le ofreció un sillón como angelita en “LAM”.

“Les dije que no a ambos porque todavía no me siento cómoda y quiero estar bien a nivel físico para reaparecer en el medio, ya sea en la tele como en el teatro”, explicó y reveló que se someterá a una cirugía para colocarse un balón gástrico y así regular su peso.

“Después de todos los quilombos que tuve y que todos conocen porque los viralicé yo misma, ahora estoy tranquila, bien y con ganas de volver con todo. Estoy re contenta y esperando mi momento. Sueño con volver a la actuación y me imagino en una gran obra como una capocómica o en un gran espectáculo, como hacen Carmen Barbieri o Moria Casán. Creo que ya tengo ese peso para hacerlo”, aseguró.

El día que María Eugenia Ritó se confesó: “Accedí a cosas sexuales muy fuertes por mi ex”

María Eugenia Ritó se casó años atrás con Marcelo Salinas y hoy no tienen ningún vínculo con él. De hecho, en una entrevista con “Intrusos” en 2015 habló sobre la separación, se quebró al aire y confió datos muy íntimos.

“Mi ex me quiere ver muerta”, reveló y sumó con lágrimas en los ojos: “En mi intimidad hubo cosas sexuales muy fuertes, muy fuertes y no las puedo contar. Nada, no me hace bien contar esto. No la pasé bien… no me voy a poner a llorar. Muchas cosas yo accedí, fue mutuo de la pareja. Entraban terceros y más allá… Fue fuerte para mí vivir toda esa situación”.

“Se fue dando, es una bola de nieve que no puede parar. Te lleva a la droga, al sexo, a la lujuria. Si lo hice es porque quise. Todo lo que hicimos, lo hicimos de a dos. Cosas muy fuertes, pero muy fuertes. Me hizo muy mal, lo cuento en terapia porque no me voy a arriesgar a comerme un juicio. Viví situaciones extremas y al límite. Es mi manera de hacer catarsis”, comentó.