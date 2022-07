Cathy Fulop le hizo frente al rumor de distanciamiento con Gabi Sabatini

Que Catherine Fulop y Gabriela Sabatini se lleven mal sería algo extraño pero en las familias todo puede pasar. Según Ángel de Brito, una pelea entre las cuñadas y habría desatado un “bolonqui”, al menos eso publicó en las historias de Instagram.

Parecería que el rumor de que las cosas entre la esposa de Ova Sabatini y su hermana, la reconocida tenista argentina, habría quedado al descubierto porque Oriana y Tiziana dejaron de seguir a su tía en las redes sociales. Además dijeron que la actriz venezolana tampoco sigue a la deportista.

Cathy Fulop y Gabriela Sabatini ¿están peleadas?

Pero fiel a su estilo, Cathy Fulop le hizo frente al run run y dejó en claro que su familia nunca se ha distanciado y mucho menos por algo que sucede en el mundo virtual.

Teleshow buscó a la ex “Masterchef Celebrity” para que dijera qué es lo que sucede. “Nooo, nada que ver. ¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta”, soltó Fulop.

Además aclaró: “Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más!”.

Catherine Fulop realizó unas fotos increíbles: piel aceitada, bronceado extremo y bikini diminuta

Catherine Fulop es una de las personalidades del mundo del espectáculo que demuestran que la edad es solo un número. La artista posó radiante y muy sensual desde una piscina con una malla de dos piezas que despertó el suspiro de sus seguidores.

Esta vez fue la protagonista de un shooting desde una pileta de Miami; Cathy aparece infartante, sumergida en el agua, con palmeras que dibujan sombras perfectas para la sesión que tuvo como objetivo elevar la temperatura del invierno argentino. Y lo logró.

Catherine Fulop posó más sexy que nunca desde una piscina de Miami

