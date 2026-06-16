Cómo cubrir las plantas en climas fríos sin manta antihelada: 4 materiales son económicos y están en casa

Las bajas temperaturas pueden convertirse en un problema serio para jardines, huertas y macetas. Una sola noche de frío intenso es suficiente para afectar hojas, flores e incluso ramas jóvenes que todavía no desarrollaron resistencia suficiente para soportar condiciones extremas. Por eso, existen cuatro opciones económicas diferentes para tapar las plantas y salvarlas de las heladas.

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Aunque las mantas antihielo son una de las soluciones más utilizadas en jardinería, no siempre están disponibles cuando se las necesita. La buena noticia es que existen alternativas que pueden cumplir una función similar durante episodios de frío moderado, siempre que se utilicen correctamente.

Las mantas hortícolas especializadas suelen estar fabricadas con materiales como polipropileno o poliéster hilado. Su diseño permite conservar parte del calor acumulado en el suelo, reducir el impacto del viento y, al mismo tiempo, dejar que la planta respire.

Sin embargo, cuando no se dispone de este tipo de protección, algunos objetos cotidianos pueden servir como sustitutos temporales.

Entre los materiales más valorados para la protección invernal aparece la arpillera, también conocida en algunos lugares como tela de yute o hessian.

Se trata de un tejido grueso elaborado con fibras naturales que suele utilizarse para envolver arbustos, plantas de gran tamaño y troncos jóvenes.

Su principal ventaja es que actúa como aislante frente a las bajas temperaturas y los vientos intensos sin generar problemas de humedad excesiva. A diferencia de algunos materiales sintéticos, permite una mejor circulación del aire alrededor de la planta.

Por esta razón, es una opción habitual en jardines donde las heladas son frecuentes o donde las nevadas pueden afectar especies recién plantadas.

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Cuál es el error más común al cubrir plantas durante el frío

Más allá del material elegido, la forma de colocarlo resulta tan importante como la protección en sí misma. Uno de los errores más frecuentes consiste en apoyar directamente la cobertura sobre las hojas y ramas más delicadas.

La revista de la Real Sociedad de Horticultura recomienda crear una estructura sencilla utilizando estacas, aros de alambre, muebles de jardín o cualquier soporte que permita mantener la tela suspendida sobre la planta, formando una especie de carpa.

De esta manera, se genera una cámara de aire que ayuda a conservar el calor sin ejercer presión sobre el follaje.

Cuándo conviene proteger las plantas

No todas las especies necesitan el mismo nivel de cuidado. Las plantas tropicales, los ejemplares jóvenes y algunas variedades ornamentales suelen ser las más sensibles a las heladas.

los y algunas suelen ser las más a las heladas. En cambio, muchas especies adaptadas a climas fríos pueden soportar temperaturas bajas sin sufrir daños importantes.

pueden soportar importantes. Por eso, antes de cubrir todo el jardín, conviene identificar cuáles son las plantas más vulnerables y concentrar los esfuerzos en ellas.

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Las mantas antihielo siguen siendo una de las mejores opciones para resguardar plantas durante el invierno, pero no son la única alternativa. Sábanas viejas de algodón, colchas, lonas de tela y arpillera pueden ofrecer una protección eficaz frente a heladas leves y moderadas.