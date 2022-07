Majo Martino mandó al frente a Locho Loccisano por proponerle “fiestas sexuales”

En el Hotel de los Famosos, Majo Martino mandó al frente a Locho Loccisano revelando que él participaba de “fiestas sexuales” y que la habría invitado a la panelista a formar parte, antes de conocerse en el reality. Mientras, Locho le aseguraba a sus compañeros estar nervioso por darle un beso.

En una charla que tuvo con Walter Queijeiro, Martín Salwe y Alex Caniggia en el Hotel de los Famosos, Locho reconoció que “le daba vergüenza” besar a Martino. “Para mí, ahora viene y tenés que chaparla, de una”, le soltó Alex, quien tuvo historia con Majo, antes de que dejara el Hotel por primera vez.

“Me pongo nervioso”, les confesó Locho. “Si le tirás la boca, para mí entrás. Te faltan esos huevos. Le gustás”, le manifestó Salwe. En ese momento llegó Majo e interrumpió la charla. “¿De qué se ríen?”, quiso saber la panelista. Ante el silencio e incomodidad de los hombres, ella insistió: “¿Qué está pasando? Por favor les pido”.

Lissa Vera, quien también estaba allí, le contestó: “Están hablando de cosas de hombres y no me quieren contar”. Los cuatro no dieron respuesta y Majo especuló: “Sé que están tramando algo a mis espaldas, algo gracioso, y no me quieren contar. Sé que tiene que ver con Locho”.

El beso entre Majo Martino y Locho Loccisano antes de que ella abandonara el certamen (Captura de panatalla)

“¿De qué están hablando? ¿Algo sexual?”, volvió a insistir la panelista. Locho rompió el silencio y le contestó: “Yo no cuento esas cosas”. Majo no se quedó callada y reveló: “Vos me contaste cada cosa… A mí me contabas. Que te enfiestabas, todas esas cosas”.

Para sorpresa de Locho, que puso cara de incomodidad, Majo continúo: “Me invitaste, es más. Atrevido loco. A mí esa no”. Ante las carcajadas de todos en el salón, Walter Queijeiro quiso arreglarla: “es de otra época… Locho, qué pasó”. “Todo se fue por la borda”, cerró Loccisano con mucha vergüenza.

Majo Martino lo molestó a Locho Loccisano con su erección

Por otro lado, Walter Queijeiro le contó a Majo que los tres meses de encierro comienzan a pasarle factura a Locho. Entonces, la periodista volvió a presionar al notero cuando le dijo: “¡No me digas que se te paró! ¿Te erectaste, bol…, que se están riendo así?”.