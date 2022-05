El día que María Eugenia Ritó se confesó: “Accedí a cosas sexuales muy fuertes por mi ex”

María Eugenia Ritó fue a Intrusos a hablar sobre la separación con su ex marido, Marcelo Salinas de quien ya está alejada hace años ya. En el medio de la charla, que sucedió en el 2015, se quebró. “Mi ex me quiere ver muerta”, dijo ella.

“En mi intimidad hubo cosas sexuales muy fuertes, muy fuertes y no las puedo contar. Nada, no me hace bien contar esto. No la pasé bien… no me voy a poner a llorar. Muchas cosas yo accedí, fue mutuo de la pareja. Entraban terceros y más allá… Fue fuerte para mí vivir toda esa situación”, dijo Eugenia con lágrimas en los ojos.

“Se fue dando, es una bola de nieve que no puede parar. Te lleva a la droga, al sexo, a la lujuria. Si lo hice es porque quise. Todo lo que hicimos, lo hicimos de a dos. Cosas muy fuertes, pero muy fuertes. Me hizo muy mal, lo cuento en terapia porque no me voy a arriesgar a comerme un juicio. Viví situaciones extremas y al límite. Es mi manera de hacer catarsis”, dijo ella.

