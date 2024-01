Así luce hoy Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar

Griselda Siciliani y Adrián Suar estuvieron en pareja varios años y fruto de esa relación nació Margarita Kirzner, la hija menor del actor y la única de la actriz. La niña cumplió 11 años en 2023, pero cuando era muy niña les pidió a sus padres no aparecer en sus redes, por lo que ahora llamó la atención que muestren su rostro.

La artista y el productor se conocieron en 2005 cuando ella fue convocada para formar parte de “Sin Código”, ficción producida y protagonizada por el chueco en la pantalla de Eltrece, pero la relación se formalizó recién hacia 2008 y en 2012 nació la hija de ambos.

Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar.

Pero en 2016 fue el gran quiebre en la relación, cuando la niña tenía 4 años, y tardaron algunos años en recomponer el vínculo que tienen actualmente como familia. Es que en su momento solo se comunicaban por temas puntales relacionados con su hija.

Pese a estar separados, ninguno le impedía al otro publicar fotos y videos de la niña a través de sus redes sociales, pero en 2018 dejaron de hacerlo por pedido de Margarita.

Margarita les pidió a sus padres no aparecer en redes

Fue la propia Griselda en quien contó en diferentes notas que la pequeña le había expresado su descontento con aparecer en redes sociales y ella y el padre decidió respetar su pedido.

“Me preguntó cómo la conocían y sabían cosas de ella, yo le expliqué y cuando entendió más o menos cómo era, nos pidió que no quería aparecer más”, explicó Siciliani en el diván de Vero Lozano y contó que su hija puntualmente le dijo: “Yo no quiero aparecer ahí”.

“Hablamos los tres y decidimos que ninguno iba a publicar nada. Yo le pregunté si le podía preguntar cada vez que quería subir algo pero me dijo que no: ‘No quiero que subas nada’”, agregó.

Sin embargo, ahora que es más grande, no les impide a los actores que suban fotos de ella y de vez en cuando comparten imágenes. Tal como ocurrió en las últimas hora, por motivo de las Fiestas.

Suar subió un foto junto a su hijo mayor, Tomás ‘Toto’ Kirzner, su hijo mayor que tiene en común con Araceli González, y junto a Margarita. “La mejor manera de arrancar el año es junto a mis hijos. Los amo ¡Feliz 2024!”, escribió.

