Flor Vigna preocupó a sus fans con un llanto desconsolado en las redes

El 2024 no empezó muy bien para Flor Vigna. En varias ocasiones dejó en claro que encontró el gran amor de su vida en Luciano Castro, pero la vida color de rosa se terminó en febrero pasado.

Flor Vigna y Luciano Castro.

Luego de idas y vueltas, nubes de rumores y hasta búsqueda del culpable, la cantante quiso apuntar a su carrera musical y dejar de lado lo malo. Además, considera que puede usar este capítulo de su vida para reinventarse.

Más allá de esta mirada, está más que claro que le duele mucho la pérdida de la relación que tuvo con Luciano Castro. El final llegó de manera inesperada, pero nunca pensó que dolería tanto.

Flor Vigna y Luciano Castro

Es por esto que hace pocos días viajó al sur de Argentina para transitar este momento alejada de todo y de todos. Con su mente puesta en la música, en las últimas horas presentó parte de su nuevo proyecto en las redes pero sorprendió por mostrarse vulnerable y en un mar de lágrimas.

Qué dijo Flor Vigna en el posteo

Mostrandose en su momento más triste, la modelo se sinceró y dijo: “Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca”.

Flor Vigna lloró en Instagram. / REDES

Aunque se encuentra transitando esto lejos de casa, el hecho de tener a sus amigos en compañía le ha facilitado un poco las cosas: “Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa”.

“Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo. Así que así nació Puedo Solita, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien”, concluye.

Flor Vigna no se guardó nada y contó el verdadero motivo de su separación con Luciano Castro

En una entrevista con la prensa, Flor Vigna abordó los motivos detrás de esta sorpresiva separación, aclarando que no estuvo relacionada con los escándalos mediáticos ni con su nueva canción “Picaflor”.

Flor Vigna y Luciano Castro muy fogosos.

Vigna también señaló que las diferencias de edad y los compromisos laborales de ambos fueron factores determinantes en la ruptura. “Las giras de cada uno es lo que en un punto nos distanció. A pesar de haber considerado la posibilidad de tener un hijo, reconocen que sus estilos de vida hacen que esta opción sea difícil de lograr”, explicó.