Pedro Alfonso habló sobre el rumor de amorío con Flor Vigna y fue directo: “Molesta”

En los últimos días, Pedro Alfonso cayó en un rumor que no pasó desapercibido para nadie porque lo compartía con Flor Vigna. La bailarina ha sido foco de polémicas hace varios días y esta vez todo explotó a su alrededor.

La familia Alfonso. (Foto: @fbazanfotografia)

Una vez que Vigna anunció su separación de Luciano Castro a través de las redes sociales, surgió un rumor sobre anteriores relaciones conocidas de la joven. Aunque no hay pruebas que indiquen la veracidad de los hechos, si se pegó a Pedro Alfonso quien tuvo que salir a dar sus palabras.

En la jornada de este viernes, el hombre habló frente a los medios de comunicación y expuso su postura. Anteriormente, fue Paula Chaves quien acabó con los rumores sin dar tantas vueltas al asunto.

Qué dijo Pedro Alfonso sobre el rumor con Flor Vigna. / Captura

Esta vez, Alfonso habló con el ciclo Intrusos, de América TV, y fue categórico para tratar el tema. “No soy de decir malas palabras en cámara pero... qué pa... Estamos muy tranquilos, al margen de todo, y no nos metemos con nadie, entonces eso molesta un poco”, expresó.

Precisando la intensidad de este tipo de noticias, mostró su enojo diciendo: No hace falta ni aclarar que es todo absolutamente mentira. Sabés que pasa y después en un año vuelve lo mismo”.

Pedro Alfonso y Gustavo Conti.

En paralelo a todo esto, en un momento se apuntó contra Gustavo Conti señalándolo como el encargado de esparcir el rumor aunque no sea cierto. Sobre esto, Pedro señaló: “Seguro con Gus cuando vuelva en marzo nos vamos a ver y tomar algo. Hay cosas que pasaron de las relaciones pero nos queremos mucho”.

Para terminar, concluyó: “Empezaron a linkear cosas pero yo no necesito que aclare nada. Para mí está todo muy tranquilo, él me explicó que no quería quedar en ese lugar”.

Qué dijo Paula Chaves sobre el rumor de infidelidad de Pedro Alfonso con Flor Vigna

Paula Chaves, fue directa y cuando habló con Ángel de Brito dijo: “¡Qué fiaca! ¿Qué querés que te diga? Volver con este tema. Nunca fue un tema entre nosotros porque no pasó. Confío en Pedro. Con Flor compartimos mucho y con Nico Occhiato, que en ese momento era su novio”.

Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Para terminar y echa por tierra todo lo dicho sobre su pareja, Chaves concluyó: “Es un rumor. Si te llega una prueba, una foto, mándamela por las dudas”.