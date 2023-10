El romance inesperado de Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña: las pruebas de que estarían juntos

Ángel De Brito sorprendió a todos cuando envió un mensaje de voz con una pregunta dirigida hacia Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, mientras se encontraban en plena emisión del programa “Nadie Dice Nada” en los estudios de Luzu TV.

El mensaje de voz dejó a los dos conductores en una situación incómoda, ya que De Brito reveló detalles del pasado de la pareja.

De Brito comenzó su mensaje con un tono enigmático, señalando que desde hace un tiempo ha estado siguiendo de cerca la relación entre Occhiato y Peña.

En el audio, expresó: “Cuando dan tantas vueltas, tantas, tantas, tantas, y lo vienen haciendo desde el Bailando, cuando estaban en la pista juntos… yo creo que está pasando.”

El periodista continuó relatando un encuentro anterior con Nico Occhiato: “El día que estuve ahí en el piso le pregunté a Nico ‘¿A dónde vas?, ¿Con quién vas?’ y no me quiso decir. Me dijo ‘No, es una sorpresa. Miralo en el programa’, ¿Qué tanto? Todo turbio. Muy a lo Momi, todo turbio”.

Esta revelación tomó por sorpresa a Occhiato y Peña, quienes en ese momento se encontraban en Miami, en pleno rodaje de su programa.

Su reacción fue visible a través de la pantalla, mostrando nerviosismo y tensión. Flor Jazmín Peña respondió primero, desestimando las insinuaciones de De Brito: “Todo lo que se está diciendo son puras injurias. Estamos en Estados Unidos únicamente por trabajo”.

Nico Occhiato junto a su compañera Flor Jazmín Peña en el Bailando

Nico Occhiato también tomó la palabra para defender la relación y aclarar que habían viajado a Miami con un propósito profesional, como lo demuestra una entrevista que realizaron a Chayanne.

Sin embargo, sus compañeros en el estudio no perdieron la oportunidad de recordar que el viaje de Occhiato parecía tener un objetivo más personal, relacionado con Flor Jazmín Peña.

El romance Occhiamin: las pruebas que encontraron sus compañeros

Ángel De Brito no es el único que ha estado observando de cerca la relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Durante la emisión del programa “Nadie Dice Nada” en Luzu TV, Momi Giardina y Nacho Elizalde también hicieron especulaciones sobre la posible historia de amor entre los conductores, provocando un momento de tensión y risas.

Momi comenzó la conversación con una pregunta que despertó la curiosidad de Nacho: “¿No te llamó mucho la atención que hubo pocas historias durante el fin de semana?”.

Nacho, entre risas, respondió: “Pocas historias muy contundentes, mensajes subliminales. Occhiamin existe y lo vamos a develar acá”.

Momi siguió con su teoría, comentando: “Como decimos nosotros, el que calla, otorga o coge.” Esta afirmación hizo que todos se rieran, pero la conversación continuó.

Nacho agregó: “Mira acá, chicos. Como que le quiere sacar todo, ¿no? Los likes de la mamá de Flor. Mirá el yerno perfecto. Bueno, bueno, bueno”.

Pero la discusión no terminó ahí, ya que Momi enfocó la atención en un detalle importante: “Chicos, atención. Aquí hay un detalle que no estamos prestando. Seguimos hablando como si nada. El mundo se para y que hay dos energizantes, solo uno está abierto”. Nacho continuó especulando: “Comparten esas bocas, esa energizante. Comparten saliva”.

El análisis de la situación llegó a su punto culminante cuando Nacho observó el comportamiento de Occhiato: “Él tiene que estar mirando adelante, pero mira como la mira. Mira como la mira. Mira adelante, pajero. ¿Qué, le quiere mirar las tetas todo el día?”

