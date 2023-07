Nico Occhiato y un picante comentario para Migue Granados: “Tenés que ir de a poco”

Durante el año 2021, Nico Occhiato dio un gran paso y decidió materializar sus ambiciones al lanzar su propio canal de streaming en YouTube, el cual llamó Luzu TV. El conductor demostró tener una visión adelantada al convertirse en uno de los pioneros del streaming, una tendencia que con el tiempo se volvió sumamente popular en la industria del entretenimiento digital.

Luzu TV

Efectivamente, el éxito obtenido por Nico Occhiato con su canal de streaming fue impresionante y le permitió expandir su oferta de programación y aumentar su equipo. A casi dos años desde su inicio, el canal de YouTube, Luzu TV, ha logrado un logro significativo al alcanzar más de un millón de seguidores.

Debido al increíble éxito que el exnovio de Flor Vigna tuvo con la plataforma, muchos otros influencers quisieron imitar su modelo y siguieron sus pasos. Uno de estos casos es el de Migue Granados: OLGA.

¿Un clásico del streaming?: Luzu Tv contra OLGA.

Más allá de tratarse de productos similares, tienen sus características diferentes. Sin tener en cuenta esto, Occhiato intentó formalizar una especie de competencia y batalla entre ambos bandos y no se guardó ninguna palabra al hablar de las experiencias y llegada que tienen.

Qué dijo Nico Occhiato sobre OLGA

Nico Occhiato aprovechó la oportunidad en su programa “Nadie dice nada” y le marcó la cancha a Migue Granados de manera sutil, sin mencionarlo directamente. Durante el programa, el conductor le lanzó algunos comentarios indirectos al humorista, quien conduce el ciclo “Soñé que volaba” en su propio canal de streaming.

¿Un clásico del streaming?: Luzu Tv contra OLGA.

“Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas”, comentó refiriéndose a la popularidad que ellos consiguieron con el tiempo.

Tras esto, se desarrolló una charla sobre la posibilidad de sumar más fechas para encontrarse con sus fanáticos, pero Nico no esperó nada y arremetió: “No podés hacer un River apenas arrancas, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino”.

¿Un clásico del streaming?: Luzu Tv contra OLGA.

Para terminar, el conductor de “Nadie dice nada” culminó comentando: “Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando”.

Seguí leyendo