Milei dijo que vetará proyectos del Congreso que rompan el equilibrio fiscal: “Me importa tres carajos”

Javier Milei dijo este martes que vetará proyectos de la oposición que sean aprobados en el Congreso que rompan el equilibrio fiscal. Fue durante su discurso de cierre del 41 Congreso Anual del IAEF.

“Yo les aviso (a los legisladores), por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, dijo.

Las declaraciones del Presidente se produjeron en momentos en que el bloque de Diputados de Unión por la Patria busca avanzar con un proyecto para financiar las universidades públicas.

El mandatario también se refirió al tratamiento de la Ley Bases en el Senado. “Si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa. Lo voy a volver a intentar. Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas”, agregó.

“Cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer este ajuste, todos decían que era imposible. Se encontraron con que nosotros, en el primer trimestre, habíamos ajustado siete puntos. No sólo eso, sino que ya en el primer mes de gestión habíamos generado superávit financiero. Entonces, en lugar de aceptar que se equivocaron, dicen esto ´no es motosierra, es tijerita más mucha licuadora´”, agregó.

Javier Milei en el IAEF - Foto Clarín

Milei sobre la tensión diplomática con España

El Presidente también se refirió al conflicto diplomático que mantiene con el presidente de España y usó una curiosa comparación.

“Hay un personaje que me encanta que es El Zorro. ¿De qué trataba la trama del Zorro? Tenía dos tipos de enemigos. Obviamente a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España”, dijo.

“Bueno, justo hoy menciono a España. Igual ya lo tengo a match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática”, agregó.