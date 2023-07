Migue Granados sigue luchando con su adicción y en Twitter manifestó cómo lleva el proceso

Migue Granados es uno de los humoristas más conocidos y queridos de la República Argentina. Es por este motivo que su vida privada también es de interés para sus seguidores, quienes se enteran de sus novedades a través del internet. Y allí fue donde el comediante decidió hablar de la adicción con la que lucha día a día.

Hace varios meses Migue Granados visitó el programa “Seres Libres” donde fue entrevistado por Gastón Pauls y se explayó sobre su adicción al cigarrillo, a la comida y a las redes sociales.

Migue Granados contó sobre su adicción al cigarillo

Sobre su situación de ser fumador, Migue había confesado que es un mal que lo acompaña:” Lo padezco 100%, me da asco. Las veces que dejé el pucho, me sentía muy pulcro. Sí, del pucho soy esclavo: creo que soy el dueño, pero no, soy esclavo total”, sostuvo.

En esa línea, contó que probó el cigarrillo por primera vez a los 15 años, para “hacerse el canchero” y agregó que “es como una compañía, pero a la vez chota. No me imagino muchas cosas sin el pucho, no puedo cagar sin el pucho”.

Recientemente, como todo lo que hace el conductor de Olga confesó que la lucha por dejar la nicotina sigue. Migue postea constantemente los días que lleva sin fumar, tanto en Instagram como en Twitter.

Cuando llevaba apenas cinco días confesó que ya no podía más: “Buenooo 5 días sin fumar! Cuando ya no aguanto y quiero un pucho, ahí mando chicle o caramelo nicotinell comprado en farmacia. Después full voluntad y motivación”, manifestó el hijo de Pablo Granados.

Migue Granados contó sobre su adicción al cigarillo

Luego a las siete semanas afirmó: “Voy ganando”, escribió al mes y 17 días, junto a una foto donde se lo ve sonriente con una caja de chicles de nicotina en la mano.

A casi dos meses de su última actualización, Migue Granados dio una nueva información, que alegra a sus seguidores en redes sociales: Bueno, 3 meses sin fumar ni un pucho. Cuando dejé estaba fumando atado y medio diario. Voluntad + hijo recién nacido + chicles nicotinell cuando la manija era brava, escribió junto a emojis ilustrativos en su cuenta de la red social del pajarito.

Migue Granados contó sobre su adicción al cigarillo

SEGUÍ LEYENDO: